Palencia rinde homenaje a la labor incansable y continua de los voluntarios

'Palencia unida y solidaria' es el lema de la Plataforma del Voluntariado de Palencia. Y no solo es un eslogan, sino la perfecta definición ... de una sociedad palentina que cada año demuestra su compromiso y dedicación con las causas que más lo necesitan. Su papel, el del voluntario, es fundamental en el día a día de las 22 asociaciones que la conforman.

De esta forma lo ha querido agradecer la entidad en el acto que anualmente celebran para hacer extenso y público este abrazo a los más de 2.500 voluntarios que día a día ponen su granito de arena en el transcurrir de estas agrupaciones. Por ello, este jueves recibieron un reconocimiento simbólico por su dedicación constante.

Durante el encuentro celebrado ayer en el Lecrác se destacó la importancia del trabajo en red, así como el rol fundamental de estas entidades en la construcción de una sociedad palentina más solidaria e inclusiva. Además, todos los participantes pudieron disfrutar de una tarde distendida y en comunidad, compartiendo e intercambiando experiencias.

La filosofía de la Plataforma del Voluntariado de Palencia no es otra que promover el voluntariado y la participación social de la mano de las 22 asociaciones que la componen para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía. Además, sirven como intermediarios entre las distintas administraciones públicas y el resto de los agentes sociales. Así lo explica Sandra Penche, miembro de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Palencia y secretaria de la plataforma. «Lo que queremos es atraer voluntarios a nuestra plataforma porque creo que en Palencia es bastante e importante. Cuantas más seamos, más cosas se pueden hacer. Estamos muy agradecidos a todos ellos, quienes colaboran en todo lo que pedimos y nos ayudan».

Además, Penche pone el acento en la importancia que tiene su papel, «con el dinero que cuentan ahora las organizaciones no podrían funcionar sin los voluntarios. Si no participamos nosotros, una asociación ahora mismo no puede ir hacia adelante. Nunca se le va a exigir a una persona voluntaria algo que no puede hacer».

Nueva junta directiva

El objetivo de la nueva junta directiva liderada por Valeria Sánchez-Nebreda, psicóloga de la AECC Palencia, y de la que Sandra Penche forma parte es que más asociaciones se integren y dar paso a otras entidades para que así se vea reforzada la plataforma y podamos hacer más fuerza entre todos y hacerla más grande llevándola hacia delante».

Todos los miembros de su junta directiva se reúnen al menos una vez al mes para poner en común los puntos a tratar además de estar en contacto diariamente para coordinar las acciones a llevar a cabo. Previsiblemente, esta nueva directiva estará vigente durante dos años hasta la elección de otra.