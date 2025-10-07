Palencia redescubre la huella de Jerónimo Arroyo

Palencia ha celebrado el Día Mundial de la Arquitectura con una ruta urbana dedicada al arquitecto Jerónimo Arroyo, figura clave del modernismo palentino. La iniciativa, ... impulsada por la Delegación en Palencia del Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL), reunió a decenas de personas interesadas en conocer más de cerca la obra y el legado de uno de los grandes referentes del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

La visita comenzó a las 17:20 horas en el Instituto Jorge Manrique (conocido como el instituto viejo), donde se dio lectura al manifiesto del Día Mundial de la Arquitectura, una jornada que cada año se celebra el primer lunes de octubre. Desde allí, los participantes accedieron al Museo de Jerónimo Arroyo, ubicado en la última planta del centro educativo y abierto en exclusiva para la ocasión.

«Hemos elegido el Instituto Jorge Manrique como punto de partida en este Día Mundial de la Arquitectura, que se celebra siempre el primer lunes de octubre. Vamos a leer en primer lugar el manifiesto del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, que este año nos invita a reflexionar sobre una arquitectura que cuida de las personas, su salud y todas las facetas. En esta idea que no sólo es sostenibilidad, sino que cuida del entorno, del legado histórico y de las personas. En este contexto hemos querido reivindicar también el legado de Jerónimo Arroyo», explicó Sandra Villameriel García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Palencia, durante la apertura del acto.

La presidenta destacó además la importancia de las leyes que protegen el patrimonio y la identidad urbana de la ciudad. «Contamos con la ley de patrimonio que busca preservar nuestra identidad. Creo que aporta mucho valor, aunque a veces nos cueste todo ese tema de la sostenibilidad que ahora se está impulsando», añadió.

La ruta, guiada por los arquitectos José Antonio González y Luis Muñoz, incluyó un recorrido por varios de los edificios más emblemáticos diseñados por Arroyo, cuyas obras combinan el modernismo con una marcada identidad local. Los guías ofrecieron explicaciones sobre los estilos, materiales y valores arquitectónicos que caracterizan sus construcciones, aportando también una mirada histórica sobre la evolución urbana de Palencia a comienzos del siglo XX.

Con esta actividad, el COAL quiso rendir homenaje a la figura de Jerónimo Arroyo y fomentar entre los ciudadanos el aprecio por el patrimonio arquitectónico palentino. La jornada se enmarca en las celebraciones internacionales del Día Mundial de la Arquitectura, promovido por la Unión Internacional de Arquitectos, que este año invita a reflexionar sobre una «arquitectura que cuida», centrada en la sostenibilidad, la salud y el bienestar de las personas.