Palencia será modelo nacional para la sostenibilidad agrícola y energética

Lograr un equilibrio entre la producción agrícola y la generación de energía renovable es uno de los grandes desafíos del sector agroalimentario en la actualidad. ... Con este objetivo, el Salón de Actos de la Diputación de Palencia ha sido el escenario de la jornada 'Energía + cultivos. Un doble uso del suelo', organizada por la propia Institución provincial y el Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario ITAGRA. El evento se enmarca dentro del proyecto Interreg Europa EAGER (EAGER), una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea en la que participan 14 instituciones de nueve países con el objetivo de fomentar la agrovoltaica como una solución sostenible para la generación de energía sin mermar la producción agrícola.

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, ha destacado la importancia de esta iniciativa en la que España está representada por la Institución provincial y por ITAGRA. «Representamos a España en un proyecto de cooperación e innovación en el que más de 60 personas de distintas instituciones y países se reúnen para avanzar en uno de los temas más debatidos como la agrovoltaica. En este proyecto participan 14 instituciones de nueve países», señala.

Durante la jornada, se han expuesto casos de éxito de otros países y se han debatido estrategias para la implementación de la agrovoltaica en España y en la Unión Europea. Una búsqueda conjunta de soluciones con el objetivo de generar conocimiento común que poder aplicar a las diferentes problemáticas a las que se enfrenta cada uno. «Se van a presentar experiencias de éxito de otros países y se va a trabajar en objetivos comunes como una regulación dirigida a este tipo de actividades a nivel europeo. Un manual de buenas prácticas de cómo desarrollar distintas actividades, fruto de la innovación y que permita no entrar en conflicto, sino realizar actividades que puedan ser complementarias», expone la presidenta de la Diputación.

Por su parte, Asier Saiz, director general de ITAGRA, ha enfatizado el enfoque del proyecto en la compatibilización de la actividad agrícola con la generación de energía renovable. «El objetivo del proyecto es generar una política que permita la compatibilización del uso agrícola, del que sabemos mucho en Palencia, y el uso industrial de generación de energía mediante plantas fotovoltaicas. El objetivo es compatibilizar, aprender y generar un foro donde las 14 entidades participantes intercambiemos opiniones y avancemos en la coordinación del proyecto», explica Saiz.

El proyecto EAGER, que se desarrollará durante cuatro años (entre el 1 de abril de 2024 y el 30 de junio de 2028) con un presupuesto de 2,4 millones de euros financiados por la Unión Europea, tiene entre sus metas establecer una estrategia común para la agrovoltaica en toda Europa. Todo ello con Palencia como el representante nacional dentro del proyecto. «La idea es que Palencia sea el ejemplo de España en este proyecto europeo. Nosotros le trasladamos al resto de colaboradores europeos las problemáticas existentes aquí. Tenemos unos cultivos extensivos principalmente, lo que plantea una serie de condicionantes y de oportunidades. Tenemos un espacio suficiente para ampliar esas plantas fotovoltaicas. Ahora mismo es un poco pronto para sacar conclusiones concretas, pero vamos en esa línea», resume Aiser Saiz.

Desde Alemania, Agnes Frank, responsable de un Centro Tecnológico en Baviera, ha compartido su experiencia en la implementación de proyectos agrovoltaicos en su país. «Iniciamos el proyecto porque vimos que existía ese conflicto entre la producción agrícola y la de energía fotovoltaica al buscar ambos utilizar los mismos terrenos. Nuestra institución está asentada en una zona agrícola en Baviera y nos enfrentamos al mismo desafío. Con esto, lo que hacemos es no mitigar la producción agrícola, sino en esos mismos terrenos, también producir energía fotovoltaica. Por otro lado, está la posibilidad de utilizar las instalaciones para mejorar la producción agrícola», argumenta.

La responsable germana también ha destacado una experiencia piloto en su país donde los paneles solares se instalan por encima de los árboles, lo que permite estudiar cómo esta tecnología puede beneficiar a los cultivos en un contexto de cambio climático. «En Alemania estamos utilizando una experiencia piloto donde colocamos paneles solares por encima de los árboles y estamos estudiando cómo esta instalación a cierta altura puede ser beneficiosa para los propios árboles. Dado el cambio climático, también tenemos que hacer frente a algunos desafíos como el aumento de la temperatura», relata.

Finalmente, Frank ha hecho hincapié en la necesidad de colaboración entre todos los socios del proyecto para desarrollar estrategias adaptadas a cada región. Con el gran objetivo de conseguir conocimiento y no solamente soluciones específicas para cada problema en las diferentes zonas participantes en el proyecto. «Necesitamos la colaboración entre todos porque, aunque el cambio climático nos afecta a todos, vemos que hay diferencias entre un sitio u otro. Está claro que lo que se aplique en España o en Alemania no puede ser exactamente lo mismo, pero lo importante son las lecciones que extraigamos para poder aplicarlas después. La idea no es tanto transferir las buenas prácticas, sino el conocimiento», concluye.

Con este evento, la Diputación de Palencia y ITAGRA refuerzan su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector agrario, fomentando el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional en un ámbito clave para el futuro del medio rural.