Busto al padre Gago, inaugurado este jueves al lado del Convento de los Dominicos.

Busto al padre Gago, inaugurado este jueves al lado del Convento de los Dominicos. Adolfo Fernández

Palencia homenajea al Padre Gago con un jardín y un busto en San Pablo

La artista Carmen Palenzuela ha creado la escultura del dominico y periodista local, que se encuentra en proceso de canonización

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:07

En un pequeño rincón de la plaza de San Pablo, en los jardines que bordean el Convento de los Dominicos. Ahí se encuentra el homenaje ... en forma de busto y placa al palentino Padre Gago. «Es un día importante para Palencia, ya que ponemos una placa más, una historia más en la Palencia viva de la ciudad», afirmó este jueves la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, instantes antes de descubrir el monolito y el nombre del jardín del Padre Gago junto a Margarita Gago, la hermana del periodista y dominico. «Palencia ha sido cuna de genios ilustres y hoy damos ese paso para mostrarlo», agregó la regidora palentina.

