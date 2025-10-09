Palencia homenajea al Padre Gago con un jardín y un busto en San Pablo

En un pequeño rincón de la plaza de San Pablo, en los jardines que bordean el Convento de los Dominicos. Ahí se encuentra el homenaje ... en forma de busto y placa al palentino Padre Gago. «Es un día importante para Palencia, ya que ponemos una placa más, una historia más en la Palencia viva de la ciudad», afirmó este jueves la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, instantes antes de descubrir el monolito y el nombre del jardín del Padre Gago junto a Margarita Gago, la hermana del periodista y dominico. «Palencia ha sido cuna de genios ilustres y hoy damos ese paso para mostrarlo», agregó la regidora palentina.

Es el primer jardín que se bautiza con el nombre de un ilustre palentino en la ciudad, que junto con la placa granate con el escudo de Palencia y su nombre así lo muestran a todos los vecinos que transiten por la zona norte de la ciudad y a todos los visitantes que lleguen en tren o autobús a la capital, ya que está situado enfrente del parque de los Jardinillos. «Creemos que era el lugar idóneo, un lugar además muy paseado, que es el camino al centro, para mantener viva la historia del Padre Gago», aseveró Andrés.

La placa de los jardines pone algo más que el nombre, ya que justo debajo del mismo se puede leer 'periodista y dominico'. «Sus dos grandes vocaciones fueron la de un servicio público a nivel informativo y su vocación religiosa por Jesús», explicó la alcaldesa.

Su hermana Margarita solo tuvo palabras de agradecimiento y quiso recordar al Padre Gago o al José Luis más familiar, el que volvía quince días en verano a casa, el que tenía un gran sentido del humor y que además era muy sencillo. «De los múltiples actos e iniciativas que se están desarrollando alrededor de la figura de mi hermano, esta es la que más toca mi corazón, que mi Palencia natal, entre la que crecí, dedique a su persona estos jardines cerca del convento donde mi hermano pasó su noviciado», rememoró con emoción y agregó que «siempre llevó prendida en su corazón a su Palencia natal y a su Cristo del Otero».

La escultura de bronce ha sido realizada por la artista vallisoletana Carmen Palenzuela. Con un peso de unos 50 kilos y una medida de 60 centímetros, muestra el busto del dominico, incluido su hábito para dar mayor identidad e información a su figura.

La emoción vivida este jueves en los jardines del Padre Gago, entre aplausos y palabras de agradecimiento se suma al avance en el proceso de canonización del mismo. «Ojalá pronto armemos un triunvirato formado por tres ilustres dominicos como pueden ser Santo Domingo de Guzmán, San Telmo y San Gago», aseveró el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, quien quiso hacer hincapié en la «importante inspiración que tienen» y cómo su vocación dominica les llevó a trasmitir a los demás «un Jesús que está vivo».

El Padre Antonio Abad, por su parte, subrayó «su delicadeza, su sonrisa y su vivir diario que fueron lecciones y pruebas imborrables», después de haber compartido vida profesional con él tanto en Palencia como en Valladolid. «Que este pequeño gran homenaje sirva para que su nombre nos ayude a todos para mejorar como ciudadanos ejemplares y como cristianos coherentes con nuestra fe», argumentó ante decenas y decenas de palentinos que se acercaron a la inauguración y descubrimiento de su figura y nombre.

Este homenaje, en forma de busto y de nombre de unos jardines, ha sido posible gracias a cuatro obispos, según recordó el presidente de la Asociación Padre Gago, Rafael Ortega. «Quiero recordar a cuatro obispos que han hecho todo lo posible para que el padre Gago suba a los altares. Don Ricardo Blázquez; don Luis Argüello, que dentro va a firmar el final del proceso a nivel diocesano para que se envíe a Roma; don Manuel, quien acogió con gran alegría esta iniciativa y habló con el Ayuntamiento y don Mikel Garciandía, que está entre nosotros», concluyó.