El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividades infantiles de verano en el espacio deportivo y de multiaventuras La Roca. Brágimo-Ical

Palencia, designada Ciudad Europea del Deporte 2026

Este distintivo, respaldado por la Comisión Europea, posiciona a la ciudad como un referente deportivo en el panorama europeo

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:28

Palencia ha sido oficialmente designada como Ciudad Europea del Deporte 2026 por ACES Europe, la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, en un reconocimiento que destaca el firme compromiso de la ciudad con la promoción de la actividad física, la salud, la inclusión y el bienestar social. Este prestigioso distintivo, respaldado por la Comisión Europea, posiciona a Palencia como un referente deportivo en el panorama europeo.

La alcaldesa, Miriam Andrés, expresó su entusiasmo. «En el contexto de la España vaciada, este título es una inyección de ilusión y optimismo. Refuerza el sentimiento palentino de identidad, unión y valores compartidos», señaló. Por su parte, el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, subrayó que el nombramiento «impulsa el trabajo continuo para revitalizar el deporte, maximizar su impacto y llegar a más personas», afirma.

Palencia cuenta con un sólido sistema deportivo local, integrado por 11 complejos deportivos municipales, el Patronato Municipal de Deportes y 67 entidades que abarcan 35 disciplinas deportivas. En el último año, más de 9.000 usuarios participaron en un centenar de actividades, con un total de 11.525 inscritos en cursos y programas deportivos.

ACES Europe destacó el modelo deportivo de Palencia por sus amplias zonas verdes y espacios naturales, como el Monte el Viejo con 1.500 hectáreas y el Parque Ribera Sur con 16 hectáreas, que posicionan a la ciudad como una de las que cuenta con mayor ratio de zonas verdes por habitante en España, ideales para actividades deportivas al aire libre.

También hizo mención a sus eventos deportivos de referencia, como la San Silvestre Palentina, la segunda carrera más concurrida del país tras la Vallecana, y el Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo, que atraen a miles de participantes; y a su compromiso con el deporte inclusivo y adaptado, mediante colaboraciones con entidades como Fundación San Cebrián, ASPANIS, Autismo Mundo Azul, De-x-Pal y FEAFES, garantizando el acceso al deporte para todos.

Finamente, ACES Europe se refirió a las instalaciones deportivas singulares de Palencia, como el campo de golf municipal a 300 metros del centro urbano y la 'Roca Multiaventura', una instalación única en España para deportes de aventura y formación en prevención de riesgos.

El título de Ciudad Europea del Deporte 2026 permitirá a Palencia integrarse en la red europea de ciudades deportivas, abrir puertas a proyectos y fondos europeos, y fomentar la cooperación internacional en ámbitos como el deporte, la salud, la educación y la sostenibilidad. Según Castro, este reconocimiento es «una llamada a consolidar a Palencia como una ciudad activa, saludable, inclusiva y sostenible, con beneficios deportivos, sociales, turísticos y económicos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes mayo
  2. 2

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  3. 3

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  4. 4

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  5. 5

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  6. 6

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  8. 8

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  9. 9

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  10. 10 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Palencia, designada Ciudad Europea del Deporte 2026

Palencia, designada Ciudad Europea del Deporte 2026