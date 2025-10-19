El Palencia Cristo viaja a Salamanca conjurado para la victoria y regresa líder

El Palencia Cristo volvió a ganar con el alma. Y lo hizo en un partido de los que ponen a prueba la madurez y la ... ambición de un equipo que no se rinde. El conjunto de Chuchi Jorques se impuso por 2-1 al Santa Marta en una tarde vibrante en La Balastera, donde los morados tuvieron que sufrir hasta el final para amarrar tres puntos que les colocan en lo más alto del grupo octavo de Tercera RFEF. Bruno Cítores adelantó a los palentinos en la primera mitad tras una buena acción individual, pero el conjunto salmantino reaccionó y logró empatar por medio de Chopi en la segunda mitad. Cuando el choque parecía condenado al reparto de puntos, Mikel apareció en la recta final para firmar la victoria y desatar la alegría de una afición más que ilusionada tras este gran inicio de curso. La próxima parada en el calendario para los palentinos será visitar el próximo domingo (12:30 horas) al Atlético Bembibre.

El encuentro arrancó con mucha intensidad por parte de ambos conjuntos, conscientes de la importancia del duelo. El dominio alterno durante los primeros compases favoreció al Palencia Cristo, que acertó en su primera llegada clara sobre el área rival. Una gran presión de Mikel sobre la salida de balón del Santa Marta provocó que el balón le cayese a Bruno Cítores. El extremo morado tiró de calidad en el uno contra uno para resolver con un disparo al palo largo con el interior y batir a Saldaña antes de cumplirse los primeros diez minutos de partido. Con los de Chuchi Jorques por delante, el encuentro perdió en cuanto a ocasiones. Las áreas apenas aparecieron, aunque el dominio era para el Palencia Cristo.

Mikel estuvo a punto de anotar el segundo del conjunto morado superada la primer media hora. El delantero palentino remató desde la frontal y Alonso tuvo que sacar el balón bajo palos, una vez el balón apuntaba a colarse en el fondo de la portería. Los de Chuchi Jorques supieron contener muy bien las intentonas del Santa Marta y Álex Fernández apenas tuvo que intervenir durante toda la primera mitad. Un dominio que, por el contrario, tampoco supo traducir el conjunto morado en más oportunidades de peligro para haberse marchado con una renta algo más amplia al descanso.

El segundo tiempo arrancó con una declaración de intenciones por parte del Palencia Cristo. En la primera jugada tras la reanudación, Mikel se plantaba mano a mano ante Saldaña, aunque su disparo iba demasiado centrado, directamente a las manos del portero visitante. El Santa Marta fue adueñándose poco a poco del control del juego, aunque las mejores ocasiones continuaban siendo para los palentinos. Cesitar estuvo a punto de aprovechar un pase atrás de Lerma a su portero que se quedó algo corto e instantes más tarde era Mikel desde la frontal, con la zurda, quien se topaba con una gran parada de Saldaña.

El Santa Marta a base de intensidad terminó encontrando el camino para llegar al área del Palencia Cristo. Chopi fue el gran protagonista. Primero con un disparo de la frontal que atrapó Álex Fernández y poco más tarde, con un remate de cabeza preciso que suponía el tanto del empate para los salmantinos. La dinámica del choque apuntaba a favorecer a los visitantes tras lograr el empate, aunque las ocasiones brillaron por su ausencia hasta los últimos compases del encuentro. Un clamoroso error en la salida de balón del Santa Marta le regaló un mano a mano a Mikel, aunque el atacante se durmió y permitió que Razvan salvase en última instancia lo que parecía un gol cantado.

El Palencia Cristo tiró de corazón para conseguir los tres puntos y logró su objetivo. Centro de Cesitar desde la derecha y remate de Mikel, que aprovechó un resbalón del portero para redimirse de la ocasión anterior y anotar el definitivo 2-1, consumando el éxtasis total en La Balastera. Todavía pudo ampliar su ventaja el Palencia Cristo en otro error atrás de los salmantinos. Una nueva pérdida en su propia área que culminó con un remate de Mikel demasiado alto. Ivi se marchó expulsado con el tiempo cumplido al ver la segunda tarjeta amarilla por cortar una contra. Pese a quedarse con diez, el Palencia Cristo no sufrió en demasía para terminar de certificar su victoria en esa recta final.