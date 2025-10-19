El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe Peredo celebra uno de los goles con los compañeros del banquillo.

Ver 41 fotos
Felipe Peredo celebra uno de los goles con los compañeros del banquillo. Lucía Burón Cabrero

El Palencia Cristo viaja a Salamanca conjurado para la victoria y regresa líder

Los palentinos cuajaron un partido de mucha solvencia ante el Santa Marta que no pudo frenar el empuje morado

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:34

Comenta

El Palencia Cristo volvió a ganar con el alma. Y lo hizo en un partido de los que ponen a prueba la madurez y la ... ambición de un equipo que no se rinde. El conjunto de Chuchi Jorques se impuso por 2-1 al Santa Marta en una tarde vibrante en La Balastera, donde los morados tuvieron que sufrir hasta el final para amarrar tres puntos que les colocan en lo más alto del grupo octavo de Tercera RFEF. Bruno Cítores adelantó a los palentinos en la primera mitad tras una buena acción individual, pero el conjunto salmantino reaccionó y logró empatar por medio de Chopi en la segunda mitad. Cuando el choque parecía condenado al reparto de puntos, Mikel apareció en la recta final para firmar la victoria y desatar la alegría de una afición más que ilusionada tras este gran inicio de curso. La próxima parada en el calendario para los palentinos será visitar el próximo domingo (12:30 horas) al Atlético Bembibre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija Stella y desvela por qué eligieron Valladolid para la boda
  2. 2 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  3. 3

    Las anécdotas de la boda de Stella del Carmen: de la carta para Banderas a la locura por Dakota Johnson
  4. 4

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  5. 5

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  6. 6 Detenido por dar un puñetazo en la cara «sin mediar palabra» a un joven en una discoteca de Valladolid
  7. 7 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  8. 8

    El gimnasio de la antigua Lauki, una avenida y una promoción de 179 viviendas cosen Los Viveros con Valladolid
  9. 9

    Qué se puede ver en la Casa Museo de Miguel Delibes en Valladolid
  10. 10 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Palencia Cristo viaja a Salamanca conjurado para la victoria y regresa líder