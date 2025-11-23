El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Rubio intenta un centro.

Ver 14 fotos
Javi Rubio intenta un centro. Wifredo García

El Palencia Cristo, superior pero sin premio completo

Mikel anotó para los palentinos en el minuto 20 y al poco el Almazán empató el choque

Luis Romera. ADG

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:16

Comenta

El Palencia Cristo sumó este domingo un punto en su visita a Almazán en un encuentro en el que mereció más por lo mostrado en ... la primera mitad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  2. 2

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  3. 3

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  4. 4

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  5. 5

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  6. 6 La Policía Local de Arroyo frustra en una misma madrugada un intento de suplantación policial y una acción vandálica
  7. 7

    Los Santos Pilarica vive su segundo boom inmobiliario con 696 viviendas en marcha
  8. 8

    El American Dream cumple un cuarto de siglo: un clásico de la noche que viró al tardeo
  9. 9

    Esperanza Ortega: «Sentarme en La Provinciana con una cazuelita es mi momento de tranquilidad del día»
  10. 10

    Relevo en la medicina de Urgencias y Emergencias, Gonzalo Ibáñez pasa el testigo a Rosa Ibán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Palencia Cristo, superior pero sin premio completo