El Palencia Cristo, superior pero sin premio completo

El Palencia Cristo sumó este domingo un punto en su visita a Almazán en un encuentro en el que mereció más por lo mostrado en ... la primera mitad.

El conjunto palentino arrancó con determinación, imponiendo un ritmo alto y presionando con criterio la salida de balón local. A los diez minutos llegó el primer aviso serio: Javi Hernández conectó una semivolea que obligó a la defensa del equipo soriano a reaccionar. La insistencia encontró recompensa poco después. Cesitar protagonizó una jugada individual por la derecha, ganando metros y desbordando con autoridad antes de servir un pase preciso al corazón del área pequeña. Allí apareció Mikel, que solo tuvo que empujar para adelantar al Palencia Cristo y hacer justicia al buen inicio visitante.

Almazán Toni Varea; Ebri (Íñigo, min. 66), Checa, De Frutos, Víctor Moreno; Marcos Gil, Dani Martínez (Junyent, min. 78); Hugo Jiménez (Villa, min. 66), Santa, Albitre (Ibra, min. 82); y Óscar González. 1 - 1 Palencia Cristo Álex Fernández; Ander, Iván Revuelto, Munguía, Arévalo; Luismi (Iker, min 86); Santi Pérez (Adrián, min. 71), Cesitar (Álvaro, min. 86), Róber (Cítores, min. 71), Javi Hernández (Ezequiel, min 76); y Mikel. Goles: 0-1 Mikel (m. 20). 1-1 Checa (m. 29).

Ábitro: López García (Valladolid). Amonestó a Óscar González, Ebri y Marcos Gil, y a Ander y Santi Pérez.

El empate local llegó en la primera acción clara a balón parado. Un saque de esquina mal defendido acabó con un remate franco de Checa, que devolvió la igualdad en una jugada aislada. Pese a todo, el Palencia Cristo mantuvo la iniciativa. Cesitar, muy activo, probó de nuevo con un disparo lejano que salió desviado, en la última aproximación destacada antes del descanso.

Tras la reanudación, el equipo palentino ajustó su plan y apostó por un juego más vertical, buscando aprovechar la velocidad de sus referencias ofensivas para atacar los espacios. El planteamiento generó ciertas llegadas, aunque sin la claridad mostrada en el primer acto. El conjunto soriano, por su parte, reforzó su estructura defensiva y equilibró el duelo, dificultando la aparición de los hombres más determinantes del Palencia Cristo Atlético.

Con el paso de los minutos, el choque se volvió más táctico. Los locales crecieron en posesión y generaron las ocasiones más claras.