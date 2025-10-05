El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los jugadores del Palencia Cristo lanzan un ataque contra el Mansillés.

Los jugadores del Palencia Cristo lanzan un ataque contra el Mansillés. Aída Barrio

Tercera RFEF

Un Palencia Cristo irreconocible suma su primera derrota ante el Mansillés

La falta de intensidad durante la primera parte condenó a los de Chuchi Jorques (1-2), pese a su reacción en la recta final

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:11

El Palencia Cristo no pudo mantener su pleno de triunfos en su quinto compromiso liguero. El conjunto morado sumó su primera derrota del curso ante ... el Atlético Mansillés en La Balastera. Los de Chuchi Jorques mostraron una versión irreconocible y firmaron un encuentro gris e impreciso con balón. El juego directo y las presiones altas de los visitantes dejaron sin ideas a los palentinos durante la primera parte, además de lograr adelantarse desde el punto de penalti. En la segunda mitad, el Palencia Cristo trató de reaccionar, pero en una acción de despiste total, el Mansillés anotaba el segundo tanto. Lo intentó el conjunto de Chuchi Jorques por todos los medios en la recta final y dispuso de ocasiones en el último tramo. Rubo aprovechó otro despiste, en esta ocasión visitante, para recortar diferencias y Mikel tuvo en sus botas el empate en el tiempo añadido –además de fallar un penalti instantes antes del tanto morado–. Los palentinos se mantienen segundos en la tabla pese a la derrota y la próxima semana visitarán a La Virgen del Camino en otro duelo de máxima intensidad. El Atlético Mansillés entró mejor al partido. Logrando neutralizar al Palencia Cristo y llevando el choque a un guion de constantes choques y juego directo.

elnortedecastilla Un Palencia Cristo irreconocible suma su primera derrota ante el Mansillés