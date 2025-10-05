Un Palencia Cristo irreconocible suma su primera derrota ante el Mansillés

El Palencia Cristo no pudo mantener su pleno de triunfos en su quinto compromiso liguero. El conjunto morado sumó su primera derrota del curso ante ... el Atlético Mansillés en La Balastera. Los de Chuchi Jorques mostraron una versión irreconocible y firmaron un encuentro gris e impreciso con balón. El juego directo y las presiones altas de los visitantes dejaron sin ideas a los palentinos durante la primera parte, además de lograr adelantarse desde el punto de penalti. En la segunda mitad, el Palencia Cristo trató de reaccionar, pero en una acción de despiste total, el Mansillés anotaba el segundo tanto. Lo intentó el conjunto de Chuchi Jorques por todos los medios en la recta final y dispuso de ocasiones en el último tramo. Rubo aprovechó otro despiste, en esta ocasión visitante, para recortar diferencias y Mikel tuvo en sus botas el empate en el tiempo añadido –además de fallar un penalti instantes antes del tanto morado–. Los palentinos se mantienen segundos en la tabla pese a la derrota y la próxima semana visitarán a La Virgen del Camino en otro duelo de máxima intensidad. El Atlético Mansillés entró mejor al partido. Logrando neutralizar al Palencia Cristo y llevando el choque a un guion de constantes choques y juego directo.

Farago dispuso de la primera oportunidad clara tras peinar de cabeza una falta lateral botada por Matos. Un balón que se marchó rozando el palo de la meta local. La respuesta del Palencia Cristo llegó en las botas de Mikel. Centro-chut del atacante por encima del larguero. Los visitantes estuvieron a punto de adelantarse sobre el cuarto de hora de juego. Disparo potente de Jairo al larguero y el rechace fue para Jorge, que sólo ante Álex Fernández, remató muy centrado y el meta morado logró detener el balón entre sus piernas.

El Mansillés seguía dominando y en el siguiente acercamiento, el centro de Jairo tocó en la mano de Pablo y el colegiado señaló el punto de penalti. El encargado de transformarlo fue el propio Jairo, que engañó a Álex Fernández desde los once metros para adelantar a los suyos. El Palencia Cristo trató de dar un paso adelante tras encajar el tanto, aunque sin demasiada convicción en su juego. Los de Chuchi Jorques no daban con la tecla para generar peligro. Lo más destacado fue una acción donde los palentinos pidieron penalti sobre Rober tras una falta lateral y un remate de Apa desde la frontal que se marchó alto.

La segunda mitad comenzó con un ritmo lento y sin que ninguno de los dos equipos lograse acercarse al área rival. El Atlético Mansillés lograba interrumpir de manera constante el ritmo y sacar reedito de ello. Tanto fue así, que los visitantes lograron incluso hacer el segundo. Falta dudosa lejana, el Palencia Cristo se quedó protestando al colegiado y Jairo aprovechándose de ese despiste lanzó directo para aprovechar las protestas y marcar el 0-2. Hubo que esperar hasta el minuto 72 para que el Palencia Cristo rematase entre los tres palos. Con una intentona de Cesitar desde la frontal que atrapó Álex en dos tiempos.

En los últimos diez minutos el Palencia Cristo sí subió la intensidad y generó mucho peligro. Mikel en una acción individual centró al área y el balón tocaba en la mano de Nacho, en una acción similar a la de la primera mitad, con el colegiado señalando nuevamente el punto de penalti. Mikel asumió la responsabilidad, pero no era su día. Álex adivinó sus intenciones y logró detener la pena máxima. La alegría le duró muy poco al Atlético Mansillés. En otra acción de pillería, los locales sacaron rápidamente el córner y Rubo remató libre de marca para recortar diferencias en el marcador. Los de Chuchi Jorques se volcaron en busca del empate y dispusieron de varias oportunidades claras para rescatar al menos un punto. La más clara, un mano a mano de Mikel que logró salvar Álex. El propio Mikel sirvió otros dos centros en los instantes finales, que ningún jugador con camiseta morada logró dirigir hacia la portería rival.