Conmemoración del Día Mundial del Sida en la Plaza Mayor, este lunes con la lectura del manifiesto.

Conmemoración del Día Mundial del Sida en la Plaza Mayor, este lunes con la lectura del manifiesto. Lucía Gil Maestro

Palencia acumula 89 contagios por VIH desde el año 2011, el 83% entre hombres

De los cuatro casos de 2025, dos de ellos eran mujeres mayores de 60 años y otro, una bebé cuya madre tenía la enfermedad

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:15

Lazos rojos en las solapas de los abrigos, en las mochilas, en los gorros y en la Plaza Mayor, ya fuera la fachada del Ayuntamiento ... o en el mismo suelo empedrado, con tiestos de flores de pascua formando el simbólico y representativo nudo. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida. Esta jornada sirve para apoyar a las personas que viven con el VIH y también recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. «Hemos estado durante la mañana con una mesa donde hemos ofrecido información, hemos proporcionado material preventivo, preservativos, lubricantes... Y les decimos a todos los palentinos que la prueba del VIH es algo fundamental y que pueden hacérsela en nuestra sede cuando quieran, de forma gratuita y que es confidencial», resumía la presidenta del Comité Antisida de Palencia, Bárbara López.

