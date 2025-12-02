Palencia acumula 89 contagios por VIH desde el año 2011, el 83% entre hombres

Lazos rojos en las solapas de los abrigos, en las mochilas, en los gorros y en la Plaza Mayor, ya fuera la fachada del Ayuntamiento ... o en el mismo suelo empedrado, con tiestos de flores de pascua formando el simbólico y representativo nudo. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida. Esta jornada sirve para apoyar a las personas que viven con el VIH y también recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. «Hemos estado durante la mañana con una mesa donde hemos ofrecido información, hemos proporcionado material preventivo, preservativos, lubricantes... Y les decimos a todos los palentinos que la prueba del VIH es algo fundamental y que pueden hacérsela en nuestra sede cuando quieran, de forma gratuita y que es confidencial», resumía la presidenta del Comité Antisida de Palencia, Bárbara López.

Los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad arrojan que, durante el periodo 2011-2025, se han registrado 89 nuevas infecciones por VIH en personas que residen en Palencia. Mientras que solo durante este año, se han registrado cuatro nuevas infecciones, no existiendo ningún caso en estadio Sida.

Hasta 2009, la vigilancia epidemiológica de la enfermedad se basaba únicamente en el registro de casos de Sida, que es el estadio avanzado de la infección por el VIH. En la actualidad, se mantiene este registro como complemento al de nuevas infecciones por VIH. Así, entre 2011 y 2025, se han notificado 17 casos de Sida en Palencia –ninguno de ellos este 2025–.

De los cuatro casos contabilizados este año, destaca el perfil de las personas contagiadas. Uno corresponde a un hombre joven de 22 años, pero de los otros tres que se han dado en mujeres, uno corresponde a un bebé de un mes, cuya madre padecía la enfermedad. «Nos ha dejado boquiabiertos porque, desde la introducción de los tratamientos, esto no sucedía en España», subrayó Bárbara López, mientras que los dos casos restantes corresponden a dos mujeres, de 62 y 68 años. «Es un dato para que la sociedad palentina reflexione y vea que esto no es solo cosa de jóvenes, que esto no es solo cosa de hombres, y que esto es cosa de todos», sentenció la presidenta del comité antisida.

En el Complejo Asistencial de Palencia, durante este año, se está tratando con un principio activo a 2 pacientes, con dos principios activos a 63 pacientes, con tres a 167 enfermos, y con cuatro principios activos se está tratando a 4 pacientes.

Además, sigue en marcha el tratamiento Long Acting, incorporado el año pasado, que consiste en la administración vía intramuscular de una dosis cada dos meses (suprimiendo las pastillas diarias). Actualmente, 17 pacientes permanecen bajo este tratamiento. Además, Palencia cuenta con el tratamiento Preexposición a la Infección VIH (PrEP), con el que se atiende a 28 pacientes.

Cierto es que el 83% de los casos acumulados en Palencia desde 2011 son varones y que el tramo de edad donde se concentra el mayor número es de 30 a 39 años (33%), seguido del de 20 a 29 años (26%). La tasa de incidencia media en este periodo en Palencia es de 3,8 nuevos casos de infección VIH por 100.000 habitantes, por detrás de la media nacional que se sitúa en 7,4 por 100.000 habitantes.

Tras realizar el análisis epidemiológico de los datos observados, desde la Comisión Provincial de Prevención y Control del VIH/SIDA de Palencia afirman que la incidencia de la enfermedad se mantiene estable año tras año, que se infectan más hombres que mujeres, con edades entre los 20 y los 39 años y que la principal vía de transmisión es la sexual. Así, en los últimos años, se ha detectado un claro cambio de tendencia en cuanto al patrón de transmisión de la enfermedad, siendo la sexual, tanto heterosexual como homosexual, la forma más habitual de adquisición de la enfermedad. Por este motivo, desde la Junta se insiste también en que el arma más eficaz para luchar contra el VIH es la prevención.

En este punto, en el contagio por prácticas sexuales, quiso incidir este lunes la presidenta del Comité Antisida de Palencia. «Se han notificado más de 92.000 nuevos casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España en el año. Las comunidades más afectadas son Cataluña, Madrid, Canarias y País Vasco», afirmó Bárbara López. La ITS más frecuente es la clamidia. Suma 41.000 casos nuevos y afecta, sobre todo, a mujeres menores de 30 años. Por detrás, está la gonorrea, con 37.257 casos y un aumento medio de anual del 28,9% desde 2020 y la sífilis, con 11.930 casos nuevos, la cifra más alta de las tres últimas décadas.

«Los jóvenes no tienen percepción de riesgo y normalizan ya el sexo sin preservativo. Tenemos que volver a retroceder a esas campañas de los años 90, en las cuales se instaba a la población general a que tomase precauciones a nivel de barrera, en concreto, al uso del preservativo», incidió, en referencia al aumento de contagios de ITS.

Por este motivo, desde el Comité Antisida de Palencia se pretende dar a conocer a la población no solo información sobre el VIH sino sobre las enfermedades de transmisión sexual, que están en continuo crecimiento. Subrayan la importancia del uso del preservativo y de otros mecanismos de prevención como la PrEP, la PEP (tratamiento de emergencia ante una posible exposición al VIH), el cribado de ITS y que haya una educación sexual clara.

La Consejería de Sanidad, en colaboración con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, puso en marcha el 1 de diciembre de 2010 el programa de detección precoz del VIH para mejorar la accesibilidad a las pruebas de forma confidencial y anónima. En Palencia, se han realizado 22 tests del VIH en farmacias entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

El número de casos de enfermedades de transmisión sexual durante este año en Palencia ha experimentado un ligero aumento, coincidiendo con el incremento de enfermedades de esta índole en todo el mundo, y que surgen principalmente de los cambios en los hábitos sociales tras el control de la epidemia de VIH.

Desde la Junta subrayan que este incremento responde a un mayor y más rápido diagnóstico de las ITS, ya que, tras la pandemia de la Covid-19, el Laboratorio del Caupa dispone de más y mejores recursos diagnósticos, especialmente mediante técnicas de PCR automatizadas.

Además, desde la consulta de enfermedades infecciosas del CAUPA se han atendido a 19 nuevos pacientes y se han realizado 625 revisiones durante 2025. En cuanto a la hospitalización, se han registrado 18 ingresos de pacientes con procesos relacionados con el VIH: el 35% por infecciones respiratorias y neumonía; por procesos digestivos el 30%; procesos cardiovasculares el 22% y otras patologías el 13% restante.