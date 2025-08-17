El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los premiados y representantes del certamen y del Ayuntamiento posan en la iglesia de la Asunción de Dueñas. Adrián García González

Pablo José Conejo, Botijo de Oro en las Justas Poéticas de Dueñas

El palentino Roberto Santos queda segundo clasificado en un certamen con más de seis décadas de historia

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:34

Versos, tradición y emoción volvieron a encontrarse bajo las bóvedas de la iglesia de Santa María de la Asunción. Dueñas celebró el viernes la final ... de sus LIX Justas Poéticas, un certamen con más de seis décadas de historia que en esta edición logró reunir 62 trabajos originales, inéditos y en castellano, confirmando el vigor de una cita que mantiene viva la llama de la palabra escrita.

