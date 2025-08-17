Pablo José Conejo, Botijo de Oro en las Justas Poéticas de Dueñas

Versos, tradición y emoción volvieron a encontrarse bajo las bóvedas de la iglesia de Santa María de la Asunción. Dueñas celebró el viernes la final ... de sus LIX Justas Poéticas, un certamen con más de seis décadas de historia que en esta edición logró reunir 62 trabajos originales, inéditos y en castellano, confirmando el vigor de una cita que mantiene viva la llama de la palabra escrita.

Los cuatro finalistas seleccionados por el jurado dieron voz a sus creaciones desde el altar. Faustino Lara Ibáñez, procedente de Toledo; Julián Andrés Fernández, de San Cristóbal de la Vega (Segovia); Roberto Santos Fernández, de Palencia y afincado en Valladolid, y Pablo José Conejo Pérez, de Madrid, que acabó como vencedor. A ellos se sumaron Izhan González Palenzuela, premiado en la categoría Comarca del Cerrato, y María Sotelo Rodríguez, que recibió el galardón en la categoría Jóvenes de 21 a 25 años.

Pablo José Conejo se alzó con la Flor Natural, el Botijo de Oro y los 1.500 euros del primer premio con su obra 'Los bárbaros heredarán la tierra', imponiéndose con 37 puntos en una votación muy ajustada. Este autor, periodista e ingeniero agrícola, cuenta con varios títulos publicados y fue ganador en 2020 del premio de poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Su último libro, 'La danza de los seres relativos', vio la luz en 2023 bajo el sello Vitruvio.

Ampliar Roberto Santos Fernández, tras recibir el Botijo de Plata.

Muy cerca, con 35 puntos, quedó Roberto Santos Fernández, segundo clasificado y merecedor del Botijo de Plata y 750 euros. Exprofesor de Educación Infantil en el campus de Palencia, psicopedagogo y actual orientador en el IES Recesvinto de Venta de Baños, Roberto Santos Fernández ganó hace unos días el Premio de Poesía Conrado Blanco con 'El abrigo de tu ausencia'.

El tercer puesto recayó en Faustino Lara Ibáñez, con 33 puntos, que junto a Julián Andrés Fernández completó el cuadro de finalistas y se llevó un Botijo de Barro y 400 euros. Además, Izhan González obtuvo el premio especial Comarca del Cerrato, dotado con 350 euros y Botijo de Barro, y María Sotelo recogió el premio Jóvenes (200 euros y Botijo de Barro).

El jurado, compuesto por Pilar Samaniego Tejedor, Raquel López Iglesias y el poeta cubano afincado en Paredes de Nava Sergio García Zamora, valoró la calidad y la diversidad temática de las obras presentadas, algo que también destacó el jurado popular integrado por María Santos Caballero Murillo y Abel Flórez Loranca.

El acto estuvo amenizado por la Coral Castilla Vieja de Dueñas, que está celebrando este año su trigésimo aniversario, poniendo la nota musical a la velada.