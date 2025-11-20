El operativo de vialidad invernal contará con 64 profesionales y 19 máquinas quitanieves en Palencia La campaña, que permanece activa hasta el 30 de abril de 2026, tiene como objetivo reforzar la anticipación y prevención ante fenómenos meteorológicos del invierno

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha presidido este jueves la reunión de coordinación de la Campaña de Vialidad Invernal 2025-2026. El encuentro ha tenido como principal objetivo reforzar la planificación, la prevención y la respuesta conjunta ante los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos propios del invierno en la provincia de Palencia. La campaña, que fue activada el pasado 1 de noviembre y se prolongará hasta el 30 de abril del año que viene en toda la Comunidad, integra todos los recursos materiales y humanos disponibles, desde los servicios sanitarios y sociales hasta los equipos de protección civil, el personal de carreteras y los agentes medioambientales y forestales.

Respecto a los recursos humanos con los que cuenta Palencia, destaca un operativo de 64 profesionales en el área de carreteras de titularidad autonómica. Estos efectivos están dedicados a operaciones directas de vialidad invernal, encargándose de labores de vigilancia, prevención, limpieza y dirección de campaña. Dichas tareas consisten en tratamientos antihielo, retirada y despeje de la nieve e información del estado de puertos y carreteras. Hay que añadir la colaboración de 59 agentes medioambientales, celadores, técnicos, jefes de guardia y jefes de jornada de incendios del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha desplegado un operativo compuesto por 19 máquinas quitanieves, 14 instalaciones de almacenamiento y 1.870 toneladas de sal, repartidas entre los principales centros operativos de la red autonómica. Además, se dispone de otros 13 vehículos y maquinaria. Esta infraestructura permite atender de manera eficaz los casi 1.500 kilómetros de vías que conforman dicha red en la provincia.

En detalle, se dispone de 13 centros de aprovisionamiento de fundentes, distribuidos en 9 silos (situados en Cervera de Pisuerga, Guardo, Nestar, Saldaña, Herrera de Pisuerga, Reinoso de Cerrato y Palencia), 4 acopios ubicados en Cervera de Pisuerga, Saldaña y Palencia, y una planta de fabricación de salmuera en Saldaña, que cuenta con un depósito de 15.000 litros.

Durante la pasada campaña, el operativo de la Junta de Castilla y León en Palencia empleó 761,02 toneladas de fundentes y acumuló 923,5 horas de trabajo. Esta anticipación permitió mantener abiertos los principales puertos y reducir significativamente los cortes de tráfico.

Como novedad de este año, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha instalado 26 paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña en toda la Comunidad, para lo que ha contado con una inversión de 346.000 euros cofinanciada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, la provincia de Palencia cuenta con tres paneles situados en el Puerto de Piedrasluengas, Alto de la Varga y el Puerto de Las Portillas.

En la mesa de trabajo han participado representantes del Ayuntamiento, la Diputación, la Subdelegación del Gobierno, diferentes ayuntamientos de la provincia y empresas prestadoras de servicios de transporte y esenciales, como agua, electricidad y gas.

«El objetivo esencial de este operativo es unificar y ordenar todas las intervenciones necesarias para reducir al mínimo los impactos negativos, garantizando en todo momento una asistencia adecuada y una protección efectiva para la población», señaló este jueves el delegado de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo. Este plan incide de forma notable en los protocolos orientados a la atención de los colectivos más vulnerables, entre ellos el alumnado y la comunidad educativa; las personas mayores, quienes requieren cuidados o apoyos especiales; pacientes con tratamientos médicos concretos y aquellas personas que puedan quedar incomunicadas a consecuencia de las nevadas. La anticipación y la atención prioritaria a estos grupos constituyen un pilar fundamental del dispositivo.

Estos dispositivos incorporan radar y sensores meteorológicos que ajustan la señalización de forma automática y ofrecen información actualizada en tiempo real sobre el estado de la vía ('abierto', 'cadenas' o 'cerrado'), que podrán gestionarse a distancia desde los centros provinciales. Además, ofrecen apoyo en la plataforma 'Territorio rural inteligente' con sensores operativos destinados a recogida de datos sobre temperatura de firme, humedad, viento, presencia de hielo y nivel de fundentes y silos y depósitos.

El delegado territorial ha destacado durante el encuentro que «este sistema permitirá aumentar la seguridad en los accesos a las áreas montañosas, avisar a los conductores con antelación y optimizar la coordinación entre las diferentes administraciones».

La campaña involucra de forma transversal a prácticamente todas las áreas de la Junta lo que permite actuar de una forma coordinada ante las situaciones de riesgo asociadas a los fenómenos meteorológicos adversos y, especialmente, las nevadas. Con este diseño se pretende minimizar los efectos negativos que puedan producirse, mejorando la adopción de las medidas de respuesta y proporcionando una adecuada asistencia y protección al ciudadano.

En el dispositivo especial ante el riesgo de inclemencias se dispone de todos los recursos sanitarios: el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (Hospital Río Carrión y Hospital San Telmo); 20 centros de salud; 16 puntos de atención continuada; 2 unidades de soporte vital avanzado, 1 unidad enfermerizada de emergencias; 12 soportes vitales básicos; 3 helicópteros sanitarios de la Comunidad y otras 37 ambulancias convencionales y colectivas para el transporte sanitario no urgente.

Además, se garantiza el seguimiento y asistencia de los pacientes con tratamiento de hemodiálisis y terapias respiratorias, con conocimiento de las localidades donde residen los mismos, de tal forma que se puedan despejar las carreteras de acceso. En caso de emergencia, la red de alojamientos cuenta con espacios entre pabellones e instalaciones deportivas, seminarios y colegios, hoteles, casas rurales, albergues, aparcamientos turísticos, campings y residencias de mayores.

A este amplio dispositivo hay que sumar la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, aportando todos los canales de información, un helicóptero, vehículos para el grupo de rescate y salvamento y vehículos para la unidad de apoyo logístico de emergencias.

Asimismo, en caso de necesidad se puede contar con la colaboración de 126 voluntarios de Protección Civil, integrados en las 8 asociaciones y agrupaciones existentes en estos momentos en Palencia.