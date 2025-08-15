La ocupación turística supera este verano el 80% y llega al completo este puente

Muchos palentinos buscan el mejor destino para disfrutar fuera de la provincia del verano, pero también hay quien opta por venir a Palencia para pasar ... unos días de vacaciones. Ya sea en la capital o en la provincia, la oferta cultural y de naturaleza es el principal reclamo.

Mientras que la capital cuenta con turistas que son más 'de paso', es decir que optan por parar en la ciudad antes de seguir un largo viaje, la provincia recibe más turistas de larga estancia, que deciden pasar un fin de semana o más días en algún alojamiento rural, sobre todo en la zona de la Montaña Palentina, asolada estos días por el incendio de Resoba, y para lo que las autoridades han hecho un llamamiento a la responsabilidad de los visitantes.

Los datos que está dejando este verano en cuanto a ocupación turística son muy positivos. En el caso de Palencia capital, la ocupación media se sitúa en torno al 85%, un 5% más que el pasado año, explica Raúl Pastor, presidente de la Asociación de Hoteleros de Palencia. Y para este puente, se prevé que esta cifra pueda situarse en el 90%.

El buen tiempo está siendo clave en este ascenso, ya que los visitantes no dudan en elegir la ciudad para pasar uno o dos días de descanso y realizar actividades como rutas de senderismo o ciclistas además de descubrir el patrimonio histórico y cultural y, como no, disfrutar de la gastronomía típica de esta zona.

Los turistas que están recibiendo estos días son de paso que suben a la zona norte del país o que bajan al sur y deciden realizar una parada. También hay quien lo hace por necesidad, ante las altas temperaturas que se están registrando, para tomar un descanso, o porque haya tenido alguna avería en el vehículo en el que viajaban.

Algunos de los recursos turísticos más visitados este verano por los turistas que llegan a la capital están siendo el autobús que conecta con el Cristo del Otero y su centro de interpretación;el Museo del Agua ubicado en la Dársena del Canal o la Iglesia de San Juan Bautista como punto de información del Románico Palentino.

La Montaña Palentina es uno de los destinos estrella de la provincia de Palencia, ya que combina naturaleza y patrimonio histórico, cultural y gastronómico. Todo ello hace de esta zona uno de los lugares que más atraen a los visitantes, sobre todo de regiones como País Vasco, Cantabria o Madrid, que optan por disfrutar de esta oferta creciente.

El silencio, la buena temperatura, y las actividades disponibles son los tres factores clave a la hora de elegir viajar en verano a cualquiera de los municipios que conforman esta zona. Así lo manifiestan los responsables de los alojamientos rurales, quienes se encargan de realizar esa primera toma de contacto de información turística con el visitante.

Durante este verano, la ocupación media supera el 80%, y se prevé más alta en agosto que durante el pasado julio. Además, se estima que sea en este puente se llegará al 100% de ocupación y se cuelgue el cartel de 'completo'. El perfil predominante es todos los años el mismo, familias con niños o grupos de pequeño tamaño. «Estamos muy contentos ya que llevamos completos todo el verano. Para este puente estamos con todo lleno desde hace más de mes y medio. Son fiestas en Cervera de Pisuerga y también se nota», explica Marcos Casado de Las vacas de Cervera, un alojamiento rural ubicado en este municipio, también muy pendiente de los efectos del incendio de Resoba que lleva más de cuatro días activo.

Casado destaca que todos los veranos predomina el visitante de Bilbao y también el de Cantabria. Además, durante estos meses están recibiendo muchos turistas extranjeros, sobre todo, franceses y holandeses que paran a pasar uno o dos días como parada dentro de su viaje, en la mayoría de los casos, a la región de Asturias.

Las previsiones se repiten también en Aguilar de Campoo, donde el hotel Valentín lleva con una previsión del 100% desde hace meses. «La gente cada vez hace las reservas con más tiempo y estamos sin las 50 habitaciones disponibles para estos días desde hace mucho tiempo. En este puente se mueve muchísima gente y eso se nota», afirman.

Los actos del 25 aniversario de la Montaña Palentina están siendo uno de los grandes reclamos para visitar esta zona además también de la programación de ARCA, que también atrae a los visitantes. En cuanto a los meses de junio y julio, han sido muy parecidos a años anteriores, aunque sí que se ha notado algún día más flojo, aseguran. «Hay un poco de todo, hay quien viene solo a la montaña y hay gente que viene a conocer el románico palentino o hacen turismo general», agrega Elena García, gerente de este hotel situado en el corazón de Aguilar de Campoo.

Un verano excepcional que confirma otro de los hoteleros de la zona, Manuel Miguel, dueño de Los Chozos de Brañosera, sostiene que están teniendo unos meses muy buenos al completo a excepción de algún día suelto. Tanto en julio como en agosto han estado y se prevé que estén llenos. Además, en su caso, la mayoría de los visitantes son ya huéspedes conocidos que repiten año tras año. «En nuestro caso, la mayoría son personas que optan por repetir y, por tanto, ya los conocemos. Son habituales que vienen a estancias largas de diez o quince días. La mayoría buscan descanso y tranquilidad y pasar en un entorno natural sus vacaciones, alejados de lo que diariamente les rodea», concluye Miguel.