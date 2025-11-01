Las obras del cementerio se centrarán en pequeñas reformas al tener garantizada la capacidad

Ya no hay preocupación alguna por la saturación del cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles. La ampliación que se completó hace tres años puso ... fin a ese fantasma que planeaba sobre el camposanto palentino. Se habilitó una superficie de 16.600 metros cuadrados, con capacidad para construir 1380 nuevas sepulturas (revestidas para tres cuerpos), de las que por el momento solo se han puesto en servicio 34 y otras 24 están a punto de entregarse para su puesta a la venta.

Esta situación permite al Ayuntamiento plantear una mirada hacia el cementerio diferente a la que ha dirigido durante los últimos años, en los que la escasez de espacio para los enterramientos era una constante preocupación. Esto conduce a que desde el servicio municipal de Organización y Patrimonio puedan establecerse unas nuevas prioridades en cuanto a las actuaciones que quieren llevarse a cabo en esta infraestructura que depende del Ayuntamiento.

Si en los últimos años la ampliación del terreno y la construcción de nichos y sepulturas han centrado todos los esfuerzos, la planificación para el próximo año se dirige a otros aspectos de mejora de las instalaciones y ejecución de obras de reforma. Así, según ha explicado la concejala responsable de este área, Leire Montero, la primera actuación que quiere llevarse a cabo es la construcción de unos nuevos aseos públicos totalmente adaptados en la zona de los patios del edificio de oficinas. Asimismo, se continuarán con unas obras de eliminación de humedades que afectan a la zona de ampliación y a los terrenos de antiguas sepulturas abandonadas, en los que se habilitaron nuevos enterramientos. «Ya hemos hecho una intervención, porque se estaban produciendo daños en algunas sepulturas por humedades y filtraciones, y con esta nueva obra podremos fin al problema por completo», señaló la edil, quien recordó que sigue también pendiente la reparación de la cubierta de la capilla y avanzó también la necesidad de efectuar diferentes intervenciones encaminadas a la mejora estética de las instalaciones, con la renaturalización de algunos espacios y la reparación de senderos y caminos.

Sin embargo, la edil reconoció que no puede en ningún momento olvidarse la construcción de nuevas unidades de enterramiento, dado que la demanda es constante y cada nueva actuación se agota de forma muy rápida. Según la memoria anual del Ayuntamiento de Palencia elaborada por el servicio de Cementerio, en la actualidad quedan disponibles para su compra -en realidad se trata de una concesión por 75 años- en todo el camposanto municipal ocho sepulturas con capacidad para acoger cuatro cuerpos; otras nueve, con capacidad para tres cuerpos, así como 43 nichos. Además, están disponibles 64 columbarios para albergar urnas con cenizas (estos se conceden por un plazo de diez años) y también la fosa de enterramiento común que posee el Ayuntamiento dispone aún de espacio para 68 inhumaciones.

A excepción de esas 68 unidades de enterramiento en común, el resto se encuentran a disposición de los ciudadanos, con una tabla de tarifas que va desde los 670,55 euros que cuesta la adquisición de un columbario por diez años hasta los 4.318,26 euros que supone la concesión por 75 años de una sepultura revestida para cuatro cuerpos.

En estos momentos, este tipo de enterramiento para cuatro cuerpos ha dejado prácticamente de construirse y las que se están habiltando en la actualidad tienen capacidad para alojar tres cuerpos. Son las más comunes y la concesión por 75 años tiene una tarifa de 2.030 euros. Mucho más económicos son, sin embargo, los nichos de pared, que tienen un coste de 756,37 euros, también por un periodo de 75 años. «Seguiremos construyendo sepulturas, pero entendemos que debemos potenciar más la demanda de los nichos, porque estamos viendo que la demanda es cada vez mayor y nos los están pidiendo. Además, disponemos de mucho espacio para poder construirlos a lo largo de todos los muros del cementerio», explicó la concejala.

Pero los costes de adquisición de la sepultura, no son los únicos gastos funerarios que debe afrontar una familia, dado que también deben contarse con las tarifas del tanatorio, la compra del ataúd, el traslado del cadáver o la incineración si se opta por esta opción en claro apogeo en los últimos años.

Por ello, también es cada vez más frecuente que los ciudadanos se doten de un seguro de decesos. En estos momentos, uno de cada tres palentinos disponen de una póliza de estas características, según el informe elaborado por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), que agrupa a cerca de doscientas empresas españolas que controlan el 98% del volumen de este sector. En ese informe se especifica que a finales del año 2024, un total de 53.342 palentinos disponía de un seguro de decesos, lo que supone una presencia en la provincia del 33,7%, prácticamente un tercio de la población.