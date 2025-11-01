El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre lleva útiles de limpieza, a la entrada al cementerio, donde están instalados los puestos de venta de flores. Adolfo Fernández

Las obras del cementerio se centrarán en pequeñas reformas al tener garantizada la capacidad

El camposanto de la capital dispone de terreno para 1.300 nuevas sepulturas, y largos corredores para continuar la construcción de nichos y columbarios

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 08:50

Ya no hay preocupación alguna por la saturación del cementerio de Nuestra Señora de los Ángeles. La ampliación que se completó hace tres años puso ... fin a ese fantasma que planeaba sobre el camposanto palentino. Se habilitó una superficie de 16.600 metros cuadrados, con capacidad para construir 1380 nuevas sepulturas (revestidas para tres cuerpos), de las que por el momento solo se han puesto en servicio 34 y otras 24 están a punto de entregarse para su puesta a la venta.

