Nuevo archivo de la denuncia de las autoescuelas contra la Jefatura de Tráfico

La Asociación de Autoescuelas de Palencia recurrió el archivo provisional de la querella criminal contra la Jefatura de Tráfico dictada el pasado mes de diciembre por el Juzgado Número 7 de Palencia, que acordó su sobreseimiento. Tras el recurso por parte de la asociación, el Juzgado Número 7 acaba de dictar un nuevo auto en el que se ratifica en su decisión de sobreseer y archivar la denuncia de las autoescuelas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Palencia ha ratificado el pasado día 24 íntegramente su auto del pasado mes de diciembre, en el que archivó la denuncia penal de la Asociación Provincial de Autoescuelas contra la Jefatura de Tráfico de Palencia.

La Asociación de Autoescuelas de Palencia, entidad que agrupa en la actualidad a 14 de las 17 autoescuelas palentinas, presentó en 2022 ante los Juzgados de Palencia una querella criminal en la que acusaba a la Jefatura de Tráfico en su conjunto y a sus máximos responsables de delitos como prevaricación administrativa y falsedad documental.

La querella estaba especialmente dirigida contra el anterior Examinador-Coordinador de la Jefatura de Tráfico al que acusaban, entre otras actuaciones, de cometer tratos vejatorios, humillantes y discriminatorios contra las autoescuelas asociadas.

El 11 de diciembre de 2024, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Palencia acordó el sobreseimiento de la citada denuncia y el archivo provisional de las actuaciones. El Juzgado concretó en su auto que no apreció conducta alguna por parte de la Jefatura de Tráfico susceptible de encajar en el delito de prevaricación administrativa, «solo suposiciones o especulaciones» por parte de la Asociación de Autoescuelas.

El Juzgado decretó el archivo de las actuaciones «por no resultar justificada la perpetración de delito alguno a través de las conductas denunciadas», según recuerda la Jefatura de Tráfico.

Sin embargo, la Asociación de Autoescuelas de Palencia presentó un recurso de reforma contra el citado archivo provisional y el pasado 24 de julio el Juzgado ha dictado un nuevo auto en el que desestima el referido recurso y confirma el archivo de la denuncia contra la Jefatura de Tráfico.

En este último auto de 24 de julio el Juzgado concluye que el recurso de las autoescuelas «no puede prosperar» por cuanto no desvirtúa lo establecido en el auto recurrido. El Juzgado insiste en que no aprecia por parte de la Jefatura de Tráfico conducta alguna susceptible de encajar en el delito de prevaricación administrativa y reitera que no consta indicio de ello solo suposiciones o especulaciones por parte de la Asociación de Autoescuelas.