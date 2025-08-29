Nueva página web para promocionar el Cristo del Otero El Ayuntamiento contrata una mejora de los soportes informáticos para la difusión turística de la ciudad a través de las nuevas tecnologías

El Norte Palencia Viernes, 29 de agosto 2025, 12:05

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado este viernes la adjudicación de los lotes 1 y 2 del contrato administrativo de servicio de creación y puesta en marcha del sitio web del Cerro, Cristo del Otero y Centro de Interpretación de Victorio Macho, así como la creación de contenidos y mejora del diseño de las páginas web de turismo y la aplicación móvil, al licitador Telecyl. por un importe total de 56.023 euros (49.731 euros Lote 1 y 6.292 euros Lote 2). El contrato tendrá, desde la fecha de su formalización, de un plazo de tres meses para el Lote 1 y hasta el 20 de noviembre de 2025 para el Lote 2.

Por su parte, en el área de Urbanismo se ha dado paso a la apertura de un nuevo periodo de información pública de un mes, relativo a la aprobación inicial del Plan Especial PERI-6 Tello Tellez del PGOU de Palencia, a fin de subsanar la omisión de su publicación en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en la página web del Ayuntamiento.

En el área de Bienestar Social, se ha aprobado el convenio de colaboración por importe de 10.000 euros con la Asociación de Acción Social ITACA 3, para el desarrollo del proyecto de intervención comunitaria en los barrios de Francisco Vighi y El Carmen, durante el presente año. Asimismo, se han dado a los convenios con la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española para el desarrollo del programa 'Huertos Eco sociales', por una cuantía de 7.000 euros, así como con la Asociación Palencia Educa, en materia de proyectos y programas educativos, deportivos, culturales y sociales por un importe que asciende a los 6.000 euros.