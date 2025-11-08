Movember: Pruebas gratis de PSA a los hombres de entre 50 y 70 años en Palencia El hospital Recoletas de Simón Nieto y la Unidad de la Mujer de Becerro de Bengoa desarrollarán las analíticas, con cita previa, entre el lunes 10 y el viernes 14 de 11:00 a 13:00 horas

El Norte Palencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:26

El mes de noviembre es el mes dedicado a la salud masculina. Movember recuerda la importancia de los chequeos y las revisiones urológicas entre los hombres, y la Sociedad Española de Urología recomienda una revisión urológica a todos los varones a partir de los 50 años.

El equipo del Servicio de Urología del hospital Recoletas Salud insiste en que el cáncer de próstata es el más frecuente en varones, diagnosticándose más de 35.000 nuevos casos al año en España. Se trata de un tipo de cáncer que, si es detectado en las fases iniciales, tiene muchas probabilidades de recibir un tratamiento exitoso.

La directora de Recoletas Salud Palencia, Belén Negro, destaca que Hospital Recoletas Salud, consciente de la importancia de un diagnóstico a tiempo, ha organizado una campaña de pruebas gratuitas de detección del cáncer de próstata para los hombres de Palencia con edades comprendidas entre los 50 y 70 años.

Esta iniciativa consiste en la realización de pruebas de PSA, una proteína producida por la próstata. Cuando se tienen elevados niveles de sangre de esta proteína se puede padecer cáncer de próstata y, en consecuencia, actuar de manera rápida ante la enfermedad.

Es una prueba sencilla: una analítica de sangre que no requiere estar en ayunas ni ninguna otra condición especial. Todos aquellos hombres que quieran participar en esta iniciativa, solo tienen que solicitar cita previa en el número de teléfono 979 747 700.

Las pruebas de PSA se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de noviembre en el laboratorio del Hospital Recoletas Salud en Avenida Simón Nieto 31-34 y en la Unidad de la Mujer Recoletas Salud en la Calle Becerro de Bengoa número 12 en horario de 11:00 a 13:00 horas.

