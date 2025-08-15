El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El público aplaude a los ganadores del K-2 masculino, Miguel Llorens y Abel García.

El público aplaude a los ganadores del K-2 masculino, Miguel Llorens y Abel García. Manuel Brágimo

Miguel Llorens y Abel García ganan el Descenso Internacional del Pisuerga

Alar del Rey volvió a vestirse de gala para celebrar la 59ª edición de una prueba que reunió a cientos de palistas y aficionados

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:30

Las piraguas volvieron a surcar el río Pisuerga en la 59ª edición del tradicional Descenso Internacional, una de las pruebas más veteranas del calendario nacional ... y considerada entre las cinco más antiguas de España. La cita, organizada por el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Alar del Rey, convirtió un año más a la localidad en epicentro del deporte, la tradición y el turismo durante un intenso 15 de agosto en el que no faltaron las emociones dentro y fuera del agua.

