Miguel Llorens y Abel García ganan el Descenso Internacional del Pisuerga

Las piraguas volvieron a surcar el río Pisuerga en la 59ª edición del tradicional Descenso Internacional, una de las pruebas más veteranas del calendario nacional ... y considerada entre las cinco más antiguas de España. La cita, organizada por el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Alar del Rey, convirtió un año más a la localidad en epicentro del deporte, la tradición y el turismo durante un intenso 15 de agosto en el que no faltaron las emociones dentro y fuera del agua.

El trabajo previo para acondicionar el cauce fue clave. La acumulación de biomasa durante los últimos meses obligó a realizar una ardua tarea de limpieza que contó con la colaboración de jóvenes piragüistas y voluntarios. Gracias a ese esfuerzo, el río presentó unas condiciones inmejorables para los 17 kilómetros de recorrido entre el puente de Olleros de Pisuerga y la meta en los Campos del Soto.

La jornada arrancó con el colorido habitual. Misa de campaña, caravana hacia la salida y un ambiente festivo en las orillas del río. Poco antes de las 13:00 horas sonó el pistoletazo de salida para los K-2, que un año más fueron los encargados de inaugurar la competición. Los puentes y orillas se llenaron de aficionados que animaron a los palistas durante todo el recorrido, repitiendo la tradición de seguir la prueba en coche y detenerse en cada punto estratégico para alentar a los competidores.

La emoción en la categoría reina no defraudó. Desde los primeros metros se formó un grupo de cabeza muy compacto, con las embarcaciones de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella y Los Cuervos KP marcando el ritmo. El desenlace no se resolvió hasta los últimos metros, cuando la pareja formada por Miguel Llorens López y Abel García Cimentada logró imponer su potencia para cruzar la línea de meta en primera posición con un tiempo de 46:59,78, el mejor registro de la jornada. Apenas cuatro segundos después llegaron Daniel Estébanez Santiago y Marc Martínez Koshytska (Los Cuervos KP), que firmaron la segunda plaza con 47:03,56. El podio lo completó la dupla del Jaire Aventura Los Rápidos de Arriondas, Damián Dossena De Cesari y Manuel Garaycoechea, con 47:11,91, en un final de tensión hasta el último paletazo.

En la categoría femenina no hubo tanta incertidumbre. Lidia Diez Monje y Marina Giralda Del Campo, del CD Piragüismo Antares, dominaron con autoridad para llevarse la victoria con un registro de 22:46,00, aventajando en más de dos minutos a sus perseguidoras. La segunda posición fue para Victoria Carrión y Suliana Sander (Club Boulevar) con 24:58,00, mientras que Patricia Coco Rohde y Julia Camino Cerdera, del CD Cisne, completaron el podio con un tiempo final de 29:31,00.

La modalidad individual masculina dejó otro de los duelos más vibrantes del día. El triunfo fue para Alberto Plaza Sagredo, de la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella, que paró el crono en 50:20,00. Apenas cinco segundos después cruzó la meta su compañero de club, Luis Amado Pérez Blanco, con 50:25,00, en otro gran final que levantó los aplausos del público. Cerró el podio Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos KP), que completó el recorrido en 50:35,00, confirmando el dominio asturiano en esta categoría.

En K-1 femenino, la victoria fue para Cristina Franco Escudero, del CD Cisne, con un tiempo de 24:43,00, seguida de Sara Asenjo Pastor (Club Piragüismo Básico El Sella), que firmó 26:28,00, y de la alemana Linda Hofmann, representante del club München Germany, que completó el podio con 27:15,00.

En canoa individual (C-1), la victoria se quedó en casa gracias a la brillante actuación de Julio César Santos García, del CD Fuentes Carrionas, que se impuso con un tiempo de 27:07,00. La segunda plaza fue para Alejandro García Genovés, del CD Cisne, que detuvo el crono en 33:29,00.

La música y el ambiente festivo sirvieron de prólogo perfecto a un día grande que culminó con la gran paella campestre en los Campos del Soto, donde se sirvieron cerca de 1.000 raciones para palistas, vecinos y visitantes.

La entrega de trofeos puso el punto final a una edición marcada por la gran participación y el nivel competitivo, en la que los clubes asturianos y castellanos y leoneses volvieron a repartirse el protagonismo. Con la vista puesta ya en el 60º aniversario, Alar del Rey demostró que el Descenso Internacional del Pisuerga sigue siendo una de las grandes citas del piragüismo nacional.