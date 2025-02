La medicación personalizada reparte en tres años 34.350 dosis en el ámbito rural

La mitad de los mayores de 65 años polimedicados toman mal los medicamentos. Por este motivo nació a finales de 2021 un programa orientado a la adherencia terapéutica mediante los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD). Este servicio, que nace de la colaboración del Colegio de ... Farmacéuticos de Palencia con la Diputación, permite controlar la medicación de los pacientes mayores de la provincia y, de esta forma, mejorar su bienestar y calidad de vida.

Este año se beneficiarán, de este servicio para fomentar el consumo racional y el uso adecuado de los medicamentos, 354 usuarios del medio rural con problemas para seguir correctamente su tratamiento farmacológico.

El desarrollo del programa, que incluye la cooperación y coordinación entre el Colegio de Farmacéuticos de Palencia y el personal técnico de los Centros de Acción Social (CEAS) para la captación, evaluación y seguimiento de los pacientes, se organiza según los protocolos aprobados en la Comisión de Seguimiento creada para ello.

Actualmente, un total de 44 farmacias de las 58 que se extienden por la provincia, lo que representa un 78%, conforman este proyecto, que solo busca beneficiar a las personas mayores. Con esta red de oficinas de farmacia, se consigue llegar a los más 350 pacientes de 95 municipios diferentes de la provincia de Palencia, porque hay algunos que no cuentan con oficina de farmacia o que incluso tampoco tienen botiquín, pero los usuarios también reciben su medicación ya que los farmacéuticos les hacen llegar su dosis correcta.

Que las personas mayores tomen mal los medicamentos prescritos por su médico se traduce en más ingresos hospitalarios, lo que incrementa los gastos del sistema sanitario, y también en una peor calidad de vida de los propios pacientes. Con el SPD se consigue que los usuarios vivan más años y con mejor calidad de vida, además de poner en valor la labor de las farmacias en el medio rural. Y también fomenta que estas personas de edad más avanzada puedan seguir viviendo en sus hogares en el pueblo el mayor tiempo posible.

Los beneficiarios del sistema son principalmente vecinos que viven con asiduidad en localidades rurales, pacientes crónicos y polimedicados, aquellos registrados en el Servicio de Salud de Castilla y León u otras mutuas, personas que viven en su hogar y no están institucionalizadas, usuarios de servicios de ayuda a domicilio o teleasistencia, personas en el programa de Promoción de la Autonomía Personal o que reciben prestaciones económicas por cuidados en el entorno, así como quienes no participen en otros proyectos similares de dosificación personalizada.

Tienen preferencia para entrar a esta red que fomenta la adhesión correcta de las personas mayores a los tratamientos los pacientes con enfermedades mentales crónicas, los que se sabe que no cumplen con sus pautas de medicación, y personas dependientes que carecen de apoyo adecuado o tienen cuidadores frágiles (pareja), lo que dificulta el cumplimiento correcto del tratamiento.

Desde que arrancó el Sistema de Dosificación Personalizada a finales de 2021, que hasta el momento solo se lleva a cabo en el medio rural, las farmacias han preparado 34.350 dosis en la provincia. El dispositivo semanal que se entrega a los pacientes es similar a un blíster, en el que el farmacéutico reorganiza y distribuye toda la medicación sólida del paciente en una especie de pastillero, siguiendo la posología prescrita por el médico y dividido en cuatro tiempos (desayuno, comida, cena y noche), para que no haya posibilidad de olvido o de duplicar la pastilla al no recordar si ya se ha tomado o no.

Para los farmacéuticos se incrementa el trabajo y también la responsabilidad, que asumen al ser algo muy importante para la salud el paciente. También es un servicio que demanda mucho tiempo, ya que a veces es necesario explicarle al paciente o incluso a su familia en qué consiste este programa y cómo se lleva a cabo.

Desde que comenzó este programa se ha establecido que haya entre ocho y diez usuarios por farmacia. Además, el hecho de formar parte de esta red de farmacias que dispensa a las personas mayores los medicamentos dosificados por días ayuda a mantener muchas boticas del medio rural, que si no no serían viables económicamente y tendrían que cerrar. Las farmacias de la provincia dispensan menos medicamentos que las de la ciudad al contar con menos vecinos, sobre todo en los pueblos pequeños, y, por consiguiente, con menos pacientes.

Castilla y León es una de las comunidades con más farmacias por habitante de España, ya que en Palencia y en el resto de capitales de provincia de la región se puede encontrar una botica por cada 1.400 habitantes, mientras que la media nacional es una por cada 2.200 personas. Y en otros países, como Inglaterra, puede haber una farmacia por cada 10.000 habitantes.