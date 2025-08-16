El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tres participantes avanzan por el recorrido, con el apoyo de Protección Civil.

Tres participantes avanzan por el recorrido, con el apoyo de Protección Civil. Luis Antonio Curiel

Marcha solidaria en el Cerrato con el pueblo saharaui y la asociación contra el cáncer

La iniciativa en la que se vuelcan los vecinos de Baltanás y Hornillos, pueblos que une el itinerario, cumple sus bodas de plata

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:37

El Verano Cultural de Baltanás y los actos estivales de Hornillos de Cerrato han incluido una iniciativa conjunta, que es la marcha solidaria que une ... las dos localidades. Yse ha convertido ya casi en una tradición pues este año ha cumplido sus bodas de plata. Decenas de andarines de distintos pueblos de la comarca participaron el miércoles, la mayoría ataviados con las vistosas camisetas azules conmemorativas de la marcha, que incluía el lema 'Quien no vive para servir, no sirve para vivir', una frase conocida de la Madre Teresa de Calcuta.

