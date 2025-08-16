Marcha solidaria en el Cerrato con el pueblo saharaui y la asociación contra el cáncer

El Verano Cultural de Baltanás y los actos estivales de Hornillos de Cerrato han incluido una iniciativa conjunta, que es la marcha solidaria que une ... las dos localidades. Yse ha convertido ya casi en una tradición pues este año ha cumplido sus bodas de plata. Decenas de andarines de distintos pueblos de la comarca participaron el miércoles, la mayoría ataviados con las vistosas camisetas azules conmemorativas de la marcha, que incluía el lema 'Quien no vive para servir, no sirve para vivir', una frase conocida de la Madre Teresa de Calcuta.

La marcha surgió por iniciativa de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega y de varios vecinos vinculados al mundo del deporte.

La organización siempre ha contado con el apoyo de los Ayuntamientos de Baltanás y Hornillos de Cerrato, a los que se ha sumado la colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Baltanás y la Guardia Civil, que coordinaron perfectamente todo el trayecto.

El recorrido discurrió por los caminos que unen las dos localidades cerrateñas, lo que permitió a los andarines disfrutar por los distintos parajes naturales.

El trabajo conjunto de vecinos y colaboradores hizo posible que la marcha fuera una fiesta de la solidaridad, en la que se entremezclan los valores deportivos unidos a una buena causa. «Estamos muy satisfechos con el resultado de la Marcha, que ya es una cita obligada dentro del Verano Cultural de estos pueblos del Cerrato. Cada vez contamos con más apoyos y nuevas personas se unen a la organización, lo que refleja el interés que tienen los cerrateños por este tipo de iniciativas. Nos gusta que niños y jóvenes disfruten del ambiente que se vive cada año en esta cita especial con la solidaridad», destacó Natividad Cabezudo Nieto, responsable de las actividades solidarias en Baltanás, que mostró su especial agradecimiento a los participantes por su comportamiento ejemplar.

Al igual que en las últimas ediciones, el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato hizo de perfecto anfitrión ofreciendo un avituallamiento inicial a todos los participantes, que de este modo cogieron fuerzas para emprender el camino.

La marcha partió de las antiguas Escuelas de Hornillos de Cerrato, con un recorrido de 7 kilómetros, hasta llegar al Parque de La Carolina, donde se celebró un acto solidario. Al aire libre, los andarines escucharon los testimonios de Anna Cristina Aparicio, presidenta de la Asociación Palentina con el Pueblo Saharaui y de Lorena Monge, administrativo de la Asociación Española Contra el Cáncer de Palencia, quienes destacaron la importancia de unirse y organizar actos conjuntos para conocer las distintas realidades del mundo y aportar una dosis de esperanza para ayudar a otros.

Los vecinos han reunido 1.200 euros para estas asociaciones, cifra que se incrementará en los próximos días gracias a las aportaciones de la fila 0.