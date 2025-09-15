La marcha de la Fundación San Cebrián unirá Fuentes de Valdepero y Palencia Será el sábado 27 de septiembre y celebra el déciomo aniversario del Centro de Vida Independiente

El Norte Palencia Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:50 Comenta Compartir

El Grupo Fundación San Cebrián celebrará el sábado 27 de septiembre la XVI edición de su Marcha Inclusiva, un evento que recorrerá 12 kilómetros desde Fuentes de Valdepero hasta el Centro de Vida Independiente en Palencia, ubicado en la calle Miguel de Benavides, esquina con Paseo del Otero. Este año, bajo el lema 'Una comunidad de 10', la marcha rendirá homenaje a la comunidad y celebrará el décimo aniversario del Centro, inaugurado en 2015 como un espacio abierto a la sociedad.

En la presentación, la gerente de la entidad, Eva del Río, acompañada por Daniel Sancho, miembro del equipo organizador, destacó la importancia de la comunidad en la vida de las personas. También estuvieron presentes el párroco Anastasio González, de las parroquias San Ignacio, Santa Inés y Santa María Estela, además de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y la concejala de Fuentes de Valdepero Jenifer de Celis.

Los padrinos de esta edición serán siete vecinos de los barrios Ave María y del Cristo, entre ellos Anastasio González; Miguel Ángel Lacarra, usuario del servicio de fisioterapia; Gloria García, comerciante jubilada; Andrés Pérez, niño usuario de logopedia; Celia Díaz, usuaria de fisioterapia; Elena Atienza, del centro de día; y un representante de los bares locales. «Queremos que esta marcha aúne comunidad, celebración y agradecimiento a quienes han pasado por nuestro centro en estos diez años», afirmó Eva del Río.

Durante el recorrido, se lanzará un concurso de fotos en redes sociales (Instagram, Facebook o X) con el hashtag #unacomunidadde10, donde los participantes podrán compartir imágenes originales que incluyan el número 10. Un jurado elegirá la foto más creativa, premiando la originalidad. Además, cada participante recibirá un bolígrafo elaborado por personas con discapacidad de la entidad.

La marcha comenzará a las 10:30 horas en Fuentes de Valdepero, con llegada prevista a Palencia sobre las 12.30 horas. En el Centro de Vida Independiente, el grupo musical Winters ofrecerá un concierto abierto a todos, seguido de una fideuá elaborada por el cocinero Roberto Espeso, con la colaboración de personas con discapacidad formadas en cocina. Las inscripciones, ya abiertas, pueden realizarse de forma presencial u online.

Por su parte, Galletas Gullón renovó por un año más su colaboración con el Grupo Fundación San Cebrián, una entidad con 45 años de trayectoria dedicada a apoyar a personas que necesitan acompañamiento en su vida. Esta alianza se centra en respaldar la XVI Marcha Inclusiva. El evento, que promueve la práctica deportiva y la visibilidad de la inclusión, recibirá el apoyo de Galletas Gullón mediante la donación de galletas para los participantes. La marcha busca destacar la importancia de la diversidad para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, en situación de dependencia o mayores, entre otros colectivos.

La presidenta de la compañía, Lourdes Gullón, subrayó que «este tipo de actividades refleja nuestro compromiso social, ofreciendo oportunidades de empleo y desarrollo para que las personas con discapacidad se sientan integradas y sean parte activa de la sociedad».

Esta colaboración se enmarca en el Plan Director de Negocio Responsable de Galletas Gullón, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, reafirmando su apuesta por el bienestar social, la igualdad y la diversidad en alianza con actores sociales y administraciones locales, provinciales y regionales.