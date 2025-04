Malta, Cracovia y Zúrich son los destinos de los palentinos

Mientras que muchos turistas llegarán a nuestra ciudad durante los próximos días para disfrutar de la Semana Santa, también hay palentinos que han optado por ... viajar o realizar una escapada y así aprovechar los días de vacaciones y conocer otros lugares dentro o fuera de España. Como a lo largo de todo el año, hay opciones para todos los gustos y para todos los bolsillos, aunque, esta sigue siendo una de las fechas más caras.

En España, el turismo religioso y cultural hace que las preferencias sean hacía las ciudades del país en las que más ambiente se respira durante estos días. En primer lugar, Sevilla, seguida de otras como Córdoba o Granada. Para quienes prefieren disfrutar de unos días al sol o en la playa, el levante, con Benidorm a la cabeza, es el destino más elegido. Sin embargo, hay quien también prefiere viajar a las Islas Canarias o Baleares.

Además, el turismo de naturaleza se abre paso entre las opciones que ofertan desde las agencias de viaje y muchos prefieren realizar una escapada a la zona norte de la península en busca de calma y tranquilidad y alejados del bullicio y el gentío que copan las procesiones no solo en el sur de España sino también en nuestra propia comunidad. Por último, también hay quien elige poder visitar una capital europea como Londres o París. Además, Portugal no para de ganar adeptos. «Depende de los días. Hay quien ha preferido viajar directo a Malta y Cracovia desde Valladolid y a Zúrich y Basilea desde Burgos. Quienes tienen más días, hasta el 23 de abril, han contratado otros destinos más lejanos como Tailandia o Egipto. Siempre están también Londres, París o Roma que funcionan muy bien y Portugal, que ahora está muy de moda», explica Belén Atienza, de B The Travel Brand.

Conocer otras culturas y probar otras gastronomías es el principal atractivo por el que se mueven los palentinos a la hora de contratar un viaje. Cada vez hay más opciones y cada vez son más los destinos que tenemos al alcance de la mano o, mejor dicho, al alcance de un vuelo que en estas fechas se duplican. Además, desde Valladolid y Burgos se han cerrado varios chárteres que garantizan un viaje directo desde aquí hasta el destino.

Aunque la mayoría de gente opta por reservar con tiempo, también hay quien está llamando a las agencias de viaje con apenas unos días u horas para contratar un viaje y poder escapar durante esta semana fuera de la capital. «Cogerlo a última hora es más complicado, sobre todo por el presupuesto, que es más caro, claro», destaca Atienza.

332 euros de media

La Asociación Española de Consumidores estima que cada consumidor gastará durante esta Semana Santa una media de 332 euros. Se calcula que el 57% de la población realizará algún viaje o escapada durante estos días festivos mientras que el 43% restante permanecerá en su ciudad sin hacer ningún gasto fuera de esta. Además, el 83% de aquellos que van a viajar fuera han realizado esta contratación por Internet mientras que el 17% lo ha hecho a través de una agencia de viajes.

El pasado 2 de abril, Reino Unido estrenaba la nueva Autorización Electrónica de Viaje cuya solicitud lleva disponible desde el pasado 5 de marzo. Está dirigida a los nacionales comunitarios y se realiza mediante un simple procedimiento a través de Internet. Se trata de un permiso para poder viajar al Reino Unido que el Gobierno británico demanda a todos los viajeros que no necesitan un visado y que viajan para estancias de corta duración, es decir, menos de seis meses. «Como todas las aplicaciones, siempre hay que manejarlas», resume Atienza, quien ha tenido que ayudar a muchos de sus clientes a pedir este documento ya que, aunque no tiene demasiada complicación como sí que ocurre en el caso de los visados a Estados Unidos, India o China, sí que hace falta tiempo para hacerse al procedimiento que piden desde el gobierno inglés.

Cabe destacar que este no es un visado al uso, se trata de una autorización previa que permite ingresar al país. Lo aconsejable es obtenerla antes de viajar al Reino Unido, preferiblemente tres días previos al viaje, aunque lo aconsejable es adquirirla antes de comprar los billetes de avión, pero su obtención no asegura la entrada al Reino Unido ya que viajeros tendrán que pasar de todos modos por el control de fronteras a su llegada.

En el caso de los visitantes de países no europeos que hasta ahora no necesitaban un visado para acceder al Reino Unido, como es el caso de Argentina, Brasil, Estados Unidos o Australia, llevan usando este nuevo procedimiento desde el pasado 8 de enero. Solicitarlo es muy fácil, se puede hacer a través de Internet en la web oficial del Gobierno Británico. Una vez solicitada, la respuesta debería llegar en un máximo de tres días al correo electrónico facilitado. Una vez sea aprobado, el solicitante recibirá una autorización que se asociará de forma directa al pasaporte.

El precio actual de la autorización es de 16 libras, es decir, 19 euros y el dinero no se reembolsará si la autorización es denegada. Durante la primera semana fue de 10 libras, 12 euros. Su validez es de dos años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte ya que si se renueva el pasaporte hay que solicitar una ETA nueva.

Y aunque no ha echado para atrás de momento a ningún viajero, es cierto que se considera un impedimento más por parte de los viajeros a la hora de viajar ya que hace apenas unos años, antes del Brexit, para viajar a Reino Unido solo hacía falta portar el documento nacional de identidad (DNI).