«Mi magia es más cinematográfica que otras, es muy peliculera»

El ilusionista gallego Pedro Volta nació en Pontevedra en 1977, año en que la Nasa lanzó la sonda Voyager, cuya historia forma parte del espectáculo ' ... Magic Space', que este sábado (4 de octubre a las 20:00 horas) alunizará por primera vez en Palencia. El Teatro Ortega acoge este 'show' de magica inspirado en el mundo del espacio y de la ciencia-ficción.

–Trabaja en el ilusionismo desde hace más de veinticinco años, pero da la sensación de que en España haya estado a la sombra hasta su salto televisivo.

–Yo he estado haciendo proyectos muy diferentes dentro del ilusionismo. En Galicia soy muy conocido porque he estado muy presente en la televisión regional y en promover mis shows en distintos escenarios, pero es cierto que estuve alrededor de cuatro años trabajando en la parte creativa y como director artístico del mago Yunke, supervisando, incluso, su gira mundial en 2017 y dirigiendo el museo con que cuenta en Peñíscola, aunque paralelamente hacía mis propios espectáculos; fue una etapa emocionante, divertida y de aprendizaje Y mi salto a la televisión nacional fue en 2019, año en que participé como concursante en el programa 'Got Talent', llegando a la semifinal, y al que regresé de nuevo el año pasado.

–Además, en su tierra natal capitanea el Galicia Magic Fest.

–Es un festival internacional ya consolidado que promuevo y dirijo desde hace nueve años y a él acuden magos de todo el mundo. Tengo la faceta de ilusionista sobre el escenario, la de artista, que es la vena más potente que me gusta desarrollar y la más visible, pero, también, tengo otra que es la de crear y producir al servicio del ilusionismo, en la que estoy entre bambalinas; son dos facetas que se han ido entrecruzando en mi vida, aunque ahora estoy más centrado en mi carrera como ilusionista. De hecho, tengo una productora, Ilusion Works, que es con la que voy desarrollando los diferentes proyectos. Por cierto, el año pasado hicieron un programa especial en la televisión gallega del Galicia Magic Fest, del que fui el maestro de ceremonias y espero que este año también se repita.

–Hace magia de proximidad y, también, números de alto impacto.

–Nací en 1977 y me crié en los años 80; soy muy fan de Steven Spielberg y de David Copperfield. De ahí que mi magia sea más cinematográfica, más peliculera.

–¿Qué sorpresas deparará al público palentino 'Magic Space'?

–'Magic Space' está inspirado en el mundo del espacio y de la ciencia-ficción; es llevar al espectador a otro plano, donde la magia sea muy sorprendente y que, también, estén presentes los tiempos del siglo XXI: la inquietud por la cuántica, la conquista del espacio, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. De hecho, incluyo un número inspirado en la llegada del hombre a la luna en la misión del Apolo 11 en el que se mezcla magia y tecnología. Siempre me gusta experimentar y probar cosas nuevas; hacer magia de vanguardia. En Palencia, ciudad en la que sólo he estado de paso, también se podrá ver alguna teletransportación y algunos giros sorprendentes. También habrá un número en el que me inspiro en la serie 'La casa de papel' y donde utilizo medios audiovisuales.

–En Palencia no tiene previsto hacer desaparecer ningún edificio…

–No, no (risas). Es mejor que aparezcan y que no desaparezcan. Yo siempre estoy en continua evolución; desde hacer desaparecer edificios hasta escapismo bajo el agua, que casi me costó la vida en un festival de magia, un número que repetí como reto en mi primera participación de 'Got Talent', aunque no salí del todo airoso, reinventarme y volver a montar, cinco años más tarde y en el plató de este mismo programa, un show tecnológico en el que me teletransportaba. Soy un amante de Houdini y en su momento hice muchos números de escapismo, aunque ahora ya no hago tantos porque intento que, con los nuevos números, la gente esté en tensión, se sorprenda con la magia y alucine. La misión del mago es crear en la gente la sensación de que tiene que seguir sorprendiéndose continuamente.

–Háblenos de ese incidente en el que casi pierde la vida…

–Lo cierto es que ese incidente fue muy dramático. Ocurrió en Navacerrada en 2018 en el marco del Festival Internacional de Magia cuando me metí con una camisa de fuerza en una urna de mil litros de agua cerrada con candados y entré en hipoxia porque el agua estaba bastante fría, no pude salir y tuvieron que rescatarme. Cuando salí, estuve cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria y en ese momento tuve una experiencia cercana a la muerte; de hecho, soy muy fan del doctor Sans Segarra, autor del libro 'La supraconciencia', porque cuando lo leí, narraba las mismas cosas que me habían sucedido a mí ese fatídico día. Tras este episodio, que dio la vuelta al mundo, descubrí que al que hace cosas en la vida, le pasan cosas. Los magos no somos temerarios, seguimos un protocolo, pero durante un espectáculo pueden surgir fallos, como me pasó a mí.

–Pero volvió a repetir ese número…

–Sí, lo hice al año siguiente en 'Got Talent', donde me propusieron ese reto y acepté. Fui al programa, en el que quedé semifinalista, y, durante los ensayos, el número salía bien, pero en el directo, donde te sube más la adrenalina y es más incontrolable, conseguí quitarme la camisa de fuerza bajo el agua sin problemas, pero, basta que estaba en la tele, decidí aguantar un poco más bajo el agua y cuando estaba intentando abrir el último candado para salir de la urna me dio un síncope y me desvanecí, pero ahí no sufrí ningún tipo de riesgo porque me rescataron a tiempo. Quería borrar la imagen anterior que tuve de la experiencia de Navacerrada, pero no logré salir airoso del todo, pero lo hice y me superé a mí mismo. Y el año pasado volví a presentarme a este concurso, pero con un número distinto en el que conjugué la magia con la tecnología, y no descarto volver de nuevo a este espacio televisivo.

–De todos sus trucos, ¿de cuál está más orgulloso?

–Estoy muy contento de mi evolución artística porque tengo claro lo que me apetece transmitir. Pero de todos mis números, quizás la teletransportación a distancia sea uno de mis favoritos. No obstante, estoy orgulloso de la transición en mi carrera y de las historias que cuento, que están al servicio de las ilusiones con el fin de que éstas sean más interesantes, más sorprendentes y más fascinantes para el público. Al final, un mago no deja de ser un contador de historias que tiene como último objetivo sorprender a los espectadores.