Magaz arropa este sábado el primer festival de folktrónica de España

Meses después de la actuación que el músico y productor palentino Castora Herz (Villamediana, 1978), abanderado de la 'folktrónica' –fusión de folklore ibérico y electrónica–, ... ofreció el 17 diciembre del año pasado en el Teatro Principal, la alcaldesa de Magaz de Pisuerga, Patricia Pérez Blanco, que acudió ese día como espectadora, quedándose maravillada de su puesta en escena, se puso en contacto con él para contratarle y participar así en un festival que tenía previsto organizar en su municipio dedicado exclusivamente a ese estilo vanguardista tan en auge en los últimos años.

Castora Herz fundó en 2019 en Berlín el sello Samain Music y, tres años más tarde, trasladó la sede de la discográfica a Ampudia, pueblo en el que decidió instalarse en 2020. Tras afincarse en España, este artista se convirtió, a su vez, en promotor de eventos musicales bajo el paraguas del Colectivo Samain, que lleva más de dos años impulsando conciertos de 'folktrónica', que complementa con actividades relacionadas con la cultura tradicional, por distintas ciudades del territorio nacional. Por tanto, Castora Herz no sólo podía formar parte del cartel de ese espectáculo que le ponía sobre la mesa Patricia Pérez, sino que, también, contaba con las herramientas necesarias para gestionarlo y coordinarlo y así se lo hizo saber a la responsable del Ayuntamiento de Magaz, quien no dudó en darle carta blanca para perfilar dicho entramado. De esta forma, se gestó la puesta en marcha del primer festival de 'folktrónica' de España, que se presenta bajo la denominación 'Allende el Folk' y que se desarrollará este sábado 6, en el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Villaverde del citado municipio palentino, cuyo consistorio apostó por este montaje pionero en este país y cuya producción ha sido ejecutada por Miguel Sánchez, rapero palentino conocido profesionalmente como Sator Sánchez.

Siete conciertos y dos sesiones de dj's

La cartelera de este evento, de carácter gratuito, estará protagonizada por los grupos Gregotechno (Cataluña), Rezelo (Andalucia), Casapalma (Cantabria), LLevólu'l Sumiciu (Asturias) y, como representantes castellanoleoneses, Castora Herz, que actuará con La Quadrilla –banda que le acompaña en sus actuaciones y que se presentará por primera vez en la provincia palentina–, Ringorango (Zamora), Los Dulzaineros de Campos (Palencia) y los dj's Awita Vendita y Jugl4ria, ambos pertenecientes a la productora musical Samain Music.

'Allende el Folk' dará el pistoletazo de salida a las once de la mañana en la Plaza Mayor con la impartición de un curso gratuito de danza tradicional a cargo de Patricia Melero y con la estampación de un mural a cargo del artista Fumantwo, natural de Aguilar de Campoo.

«La filosofía de Samain no se centra exclusivamente en promover conciertos donde se fusionan la música tradicional y las nuevas tendencias, sino aprender de ese acervo cultural, cultivarlo y disfrutarlo, incluyendo en sus eventos actividades de diversa índole para mostrar nuestro rico patrimonio», explica Castora Herz. De ahí que a las 13.30 horas de ese día se haya programado, también, un 'folkgorio', es decir, un jolgorio folk, con el que se recuperan esas actuaciones musicales espontáneas que surgían en los pueblos a mediados del siglo XX cuando no había escenarios y la música tradicional se tocaba en bares, bodegas, corrales o plazas y donde los vecinos participaban cantando o tocando instrumentos o simplemente ejerciendo como meros espectadores. Asimismo, en el ágora de Magaz se instalarán casetas de artesanía y otra más que servirá, a precios populares, platos elaborados con Alimentos de Palencia, marca auspiciada por la Diputación.

El siguiente entremés de la primera edición del primer festival de 'folktrónica' de España está programada a las seis y media de la tarde, hora en la que Los Dulzaineros de Campos iniciarán un pasacalles desde la Plaza Mayor hasta el polideportivo, lugar que acogerá todos los conciertos, cuyo cartel inaugurará el grupo de folk tradicional Ringorrango, al que seguirá la actuación de Los Dulzaineros de Campos para, después, dar rienda suelta a los artistas de folktrónica convocados en este evento que se convertirá en un referente nacional de este sonido musical en alza.

La organización de 'Allende el Folk' habilitará, además, áreas de acampada y de campers, así como un aparcamiento para coches y 'foodtracks' para acomodar a los asistentes en esta intensa jornada.

«Nuestro colectivo tenía mucha ilusión de programar un festival de este calibre en la provincia de Palencia. 'Allende el Río' es un evento vanguardista e innovador, por lo que confiamos en una extraordinaria acogida por parte del público, ya que esperamos una asistencia de cerca de mil personas», subraya el artista residente en Ampudia, quien se siente muy querido en su tierra a tenor de los seguidores que acuden a la llamada de todas sus propuestas.