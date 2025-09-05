El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Castora Herz y La Quadrilla. El Norte

Magaz arropa este sábado el primer festival de folktrónica de España

Este evento, con carácter gratuito y organizado por el Ayuntamiento, condensará en un solo día conciertos, sesiones de dj's, talleres, baile popular y arte urbano

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:47

Meses después de la actuación que el músico y productor palentino Castora Herz (Villamediana, 1978), abanderado de la 'folktrónica' –fusión de folklore ibérico y electrónica–, ... ofreció el 17 diciembre del año pasado en el Teatro Principal, la alcaldesa de Magaz de Pisuerga, Patricia Pérez Blanco, que acudió ese día como espectadora, quedándose maravillada de su puesta en escena, se puso en contacto con él para contratarle y participar así en un festival que tenía previsto organizar en su municipio dedicado exclusivamente a ese estilo vanguardista tan en auge en los últimos años.

