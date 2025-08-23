La Lotería Nacional vuelve a sonreír a Saldaña

José María Díaz Palencia Sábado, 23 de agosto 2025, 14:25 Comenta Compartir

«No hay dos sin tres. No han parado de decírmelo desde el mes de junio, y mira, así ha sido», señalaba Inés Qujano, responsable del despacho receptor de la Lotería Nacional número 59.285, ubicado en la Plaza de España de Saldaña.

Porque una vez más, en este mismo verano, este punto mixto de venta de la lotería ha resultado agraciado con un premio del sorteo del sábado. En este caso, el primero, el número 33.585, agraciado con 600.000 euros al billete, por lo que el poseedor de cada décimo percibirá 60.000 euros. Se ha vendido también en Alicante, Barcelona, Burgos, Madrid, Sevilla y Valencia

Y varios de estos décimos (aún no se ha podido saber cuántos han sido finalmente) se han vendido en el despacho que regenta Inés Quijano desde hace cuatro años. «Cuando lo he visto, sabía que era mío, que lo habíamos vendido, porque es un número que tenemos todas las semanas, porque hay gente que se lo lleva siempre», explica la lotera, que reconoce saber quiénes pueden ser algunos de los afortunados. «Pero eso es algo de lo que no hablamos. No me gusta decir ni cuántos décimos se han vendido. Solo que sí, que lo hemos vendido aquí», recalca para proteger la identidad de sus clientes.

Este punto de venta ya vendió el pasado 5 de junio algunos décimos del primer premio de la Lotería Nacional de los jueves, y repitió con la suerte el día 14 de junio, con el segundo premio del sábado. «No hay dos sin tres», señala orgullosa. «Hace mucha ilusión, porque aunque yo no lleve el número da mucha alegría. La gente viene y se anima y te felicitan. Estoy muy contenta», asevera Inés Qujano, quien recuerda que en el año 2023 vendió también un quinto premio del sorteo del Gordo de Navidad.