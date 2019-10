La lluvia desluce la carrera del Día sin Alcohol de Palencia, que corrió solo un tercio de los inscritos

El medio millar de inscritos hacía presagiar que la VI Carrera del Día Sin Alcohol de Palencia volvería a convertirse en una cita multitudinaria, pero un participante de última hora, la lluvia, echó al traste todas las previsiones. La Calle Mayor se ha convertido esta mañana en un espacio poco proclive para la práctica del deporte al aire libre y de los 500 inscritos acabaron corriendo solo unos 150 participantes, que desafiaron al mal tiempo con la meta de dar visibilidad a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Palencia, ARPA, que cuenta con un tejido social de unas 230 personas.

Esa merma del número de participantes no supuso una rebaja de la aportación de los corredores a fines solidarios, y es que la inscripción en la prueba era gratuita y muchos de los que decidieron participar antes de conocer las condiciones meteorológicas adquirieron el denominado 'dorsal solidario' a un precio de dos euros. Su ausencia en la línea de meta no repercutió en la recaudación, que para la asociación es importante, pese a que el fin último de esta carera no es otro que dar visibilidad a ARPA y a los problemas que tienen sus asociados.

Los cinco kilómetros de recorrido cerrado por la Calle Mayor permitieron que el tráfico no se viera afectado por la prueba y que los corredores ofrecieran a los presentes un espectáculo deportivo en el que lo de menos era el nombre de los ganadores. La jornada era solo un pretexto para que ARPA estuviera en boca de todos y su presidente, Francisco Blasco, lo puso de manifiesto. «Lo que hacemos es dar apoyo a los afectados por la enfermedad de la dependencia del alcohol y la finalidad de esta carrera es que los palentinos conozcan que hay un recurso al que acudir cuando se plantean problemas de este tipo», aseguró Blasco, que se encargo de recordar que el trabajo de la asociación no se centra solamente en los enfermos, sino también en los familiares que sufren esta dependencia en personas cercanas.