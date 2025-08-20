Licitan la redacción del proyecto para la reforma del centro de salud de Baltanás La intervención prevista conlleva una inversión de más de un millón de euros para adecuar las instalaciones a las necesidades de más de 2.000 usuarios

La Junta de Castilla y León ha publicado la convocatoria para la licitación mediante procedimiento abierto de la redacción del proyecto para la obra de reforma del centro de salud de Baltanás. Esta actuación, que supondrá una inversión de más de un millón de euros (1.098.000 euros), se desarrolla en el marco de la Programación plurianual de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias en materia de Infraestructuras de Atención Primaria «con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del medio rural y ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a los usuarios de los centros de salud de la provincia».

La intervención prevista permitirá acometer una reforma integral del actual centro de salud para solucionar los problemas arquitectónicos que presenta el edificio, con una redistribución de los espacios interiores que permita un mejor aprovechamiento acorde a las necesidades asistenciales de los 2.034 usuarios registrados con tarjeta sanitaria en los nueve municipios que pertenecen a esta Zona Básica de Salud: Antigüedad, Baltanás, Castrillo de Don Juan, Cevico Navero, Espinosa de Cerrato, Hérmedes de Cerrato, Reinoso de Cerrato, Villaconancio y Villaviudas.

El actual centro de salud de Baltanás fue construido en 1950, inicialmente como equipamiento educativo para albergar las escuelas del municipio, pero en 1980 se llevó a cabo su adecuación para uso asistencial. El edificio está distribuido en dos plantas sobre una superficie total construida de 1.037 metros cuadrados y una superficie útil de 610 metros cuadrados. La intervención propuesta consiste en reformar el edificio principal con el fin de adaptar la infraestructura a las demandas actuales de la población, teniendo en cuenta que, según las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Baltanás, el centro de salud se considera elemento protegido con nivel de protección estructural.

Para la redacción del proyecto de reforma la empresa licitadora deberá tener en cuenta en su propuesta las exigencias organizativas y de espacios de acuerdo con el Plan Funcional del centro de salud aprobado el año pasado. En Atención Primaria se configura un espacio total de 186 metros cuadrados para albergar 2 consultas de medicina general, 2 de enfermería, 1 de pediatría, 1 consulta polivalente, 1 sala de lactancia, 1 consulta para técnicas y curas, 1 consulta de matrona y 6 salas de espera. Además, el centro de salud continuará prestando asistencia urgente a través de su Punto de Atención Continuada, con dos consultas, una sala polivalente para curas y extracciones y otras estancias para el personal de guardia en una superficie de 180 metros cuadrados.

Por último, el proyecto contempla una zona de servicios, con 6 almacenes y varios aseos (incluyendo uno adaptado para pacientes ostomizados); y una zona de apoyo administrativo en la que se integrarán despachos para la trabajadora social y veterinarios, así como una sala de reuniones y docencia.

El expediente de licitación para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para acometer esta obra de reforma ha sido publicado por la Gerencia Regional de Salud en la Plataforma de Contratación del Estado por un presupuesto máximo de 133.100 euros. Los trabajos de reforma deberán ejecutarse en un plazo de veinte meses.

