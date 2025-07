CC OO lanza una campaña contra el «mal llamado absentismo»

Esther Bengoechea Miércoles, 30 de julio 2025, 06:57 Comenta Compartir

Comisiones Obreras lanza una campaña provocativa para no dejar indiferente a nadie. Con frases como 'No ejerzas tus derechos', 'No te vayas de vacaciones', 'No ... llores una pérdida', 'No te recuperes de un accidente laboral' o 'No te formes', pretende defender el derecho de los trabajadores «a la recuperación completa de su salud». Los carteles con las llamativas frases, unidas a imágenes en blanco y negro y cruces en rojo buscan la defensa «de este mal llamado absentismo».

Desde el sindicato argumentan que la patronal exagera el dato sobre el incremento del absentismo, a la vez que se cuestiona el ejercicio de derechos. Y así reconocen que las organizaciones empresariales están planteando el aumento del control sobre el proceso de recuperación de accidentes o de enfermedades de origen común, las que no son estrictamente de origen profesional, «incrementando el poder empresarial a la hora de fiscalizar los procesos de recuperación o incluso en la prescripción de altas y bajas», afirmó este martes el responsable de seguridad laboral de Comisiones Obreras en Palencia, Raúl Hierro. El derecho a la huelga, a ponerse enfermo, a los permisos retribuidos, a los asuntos propios o las vacaciones están reconocidos en la Constitución, en la normativa laboral, en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos. «Esto no es absentismo, son ausencias que pueden ser voluntarias o involuntarias, pero en todo caso justificadas», aseveró Hierro, quien reconoció que el absentismo es residual y se ha de perseguir. Noticia relacionada Palencia registra 783 accidentes laborales con baja en los primeros cinco meses de 2025 El representante de Comisiones Obreras de Palencia señaló que el problema no es el denominado absentismo sino en las horas extraordinarias no pagadas, que repercuten también en la salud de los trabajadores, además de ser horas que no se cotizan a la Seguridad Social ni tributan en Hacienda. Y en las enfermedades como consecuencia del trabajo que son tratadas como contingencia común, sobrecargando al sistema de sanidad pública ya colapsado (y lento en consultas y realización de pruebas) de por sí. Sí que admiten desde el sindicato que han aumentado las incapacidades temporales por contingencias comunes y la media de días de baja, pero esta situación «no se desprende únicamente de un problema de ausencias en el trabajo, sino, sobre todo, de un problema de salud». Existe una relación directa con las condiciones de trabajo, con ritmos intensos, horarios prolongados, sobrecarga en las tareas, falta de desconexión. CC OO ha propuesto la creación de un observatorio de seguimiento de las incapacidades temporales, con la participación de sindicatos, empresas, mutuas, servicios públicos de salud y administración. «Queremos datos claros, compartidos, con categorías diferenciadas: qué parte corresponde a enfermedades, qué parte a derechos pactados, y qué parte a permisos legales», explicó Hierro, quien añadió que cada vez que proponen avanzar en esa dirección, «la patronal asiente con la cabeza… y luego todo se queda en papel mojado».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión