Edificio de la Audiencia de Palencia. Marta Moras
Palencia

Le juzgan por intentar matar a una joven para volver a la cárcel y pegar a un médico en Comisaría

El Ministerio Público solicita para el acusado trece años de prisión por tentativa de homicidio y atentado a funcionario público

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:39

La Audiencia de Palencia juzgará el 10 de noviembre a un hombre de 40 años, G. M. G. O., para quien la Fiscalía pide una ... pena de diez años de cárcel por un presunto delito de tentativa de homicidio en concurso ideal con un delito leve de lesiones, y una pena de tres años de prisión por un presunto delito de atentado a funcionario público en concurso ideal con un delito leve de lesiones. Según el Ministerio Público, concurre en el acusado, en el delito de atentado, la agravante de reincidencia y en el de tentativa de homicidio, la de aprovechar las circunstancias de tiempo y lugar para debilitar la defensa del ofendido o facilitar la impunidad del delincuente.

