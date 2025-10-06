La Junta licita la construcción de otras cuatro viviendas protegidas en Villamuriel Se trata de casas unifamiliares, similares a otras cuatro ya finalizadas, y que se destinarán a la venta para jóvenes y familias

El Norte Palencia Lunes, 6 de octubre 2025, 14:27

La Junta de Castilla y León, a través de la empresa pública Somacyl, ha sacado a licitación la construcción de cuatro viviendas unifamiliares adosadas de protección pública en régimen de venta destinadas a jóvenes y familias. El presupuesto con el que se cuenta para la adjudicación del proyecto es de 498.300 euros.

La superficie total de la parcela es de 2.706 metros cuadrados, donde ya se ha desarrollado una primera fase de otras cuatro viviendas. Ahora, se proyecta la construcción de la segunda fase, consistente en el desarrollo de cuatro nuevas casas de tipología unifamiliar, adosada de dos alturas (baja más primera planta), de aproximadamente 90 metros cuadrados útiles, a los que hay que sumar otros 17 metros de garaje con jardín de uso privativo. Todas las viviendas cuentan con salón-cocina, tres dormitorios y dos baños.

Las casas objeto de este concurso para Villamuriel se construirán de forma industrializada, lo que permitirá realizar todo el proceso constructivo reduciendo los plazos de ejecución. Por otra parte, este tipo de sistemas constructivos proporcionan otros beneficios a la edificación, tales como la reducción de riesgos de seguridad durante la construcción, el incremento del control de calidad de los elementos y materiales, y la reducción de los residuos generados durante todo el proceso de fabricación en taller y construcción en la parcela.

Se trata de una vivienda con estándar 'passivhaus', lo que significa que está construida para mantener unas condiciones de temperatura ideales en su interior, con un ahorro energético que oscila entre el 80% y el 90% respecto a una vivienda tradicional.

Por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En concreto en la provincia de Palencia se están desarrollando 142 viviendas, de las que 60 son en régimen de alquiler. De ellas, 50 se levantan en la capital palentina, como una promoción de casas colaborativas, destinadas al alquiler para personas jóvenes que cuenten con un contrato de trabajo. Las diez restantes se han entregado ya en la localidad de Paredes de Nava.

Para la venta, la Junta impulsa en la provincia de Palencia la construcción de otras 82 viviendas. Diecinueve se han entregado recientemente en Aguilar de Campoo, en donde se construyen otras dieciocho. En Villamuriel, cuatro ya se han acabado en una primera fase, y otras cuatro son las que ahora salen a licitación. En este municipio, se edifican además otras 16 viviendas más, a las que hay que sumar una decena en Saldaña y once más en Grijota.