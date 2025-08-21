La Junta lamenta que el alcalde de Cervera busque «réditos políticos de una desgracia» Rubio Mielgo desmiente las acusaciones de descoordinación del operativo y de unas malas condiciones de avituallamiento de los forestales

El Norte Palencia Jueves, 21 de agosto 2025, 20:11

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha lamentado las críticas vertidas por el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, contra el Gobierno regional en la lucha contra los incendios y consideró las acusaciones del regidor «falsas». El delegado desmintió las acusaciones de descoordinación del operativo y de unas malas condiciones de avituallamiento de los forestales.

En este sentido, atisbó que el primer edil está buscando «su minuto de gloria o réditos políticos de una desgracia». «En este terreno, a la delegación de la Junta de Castilla y León desde luego no nos va a encontrar», dijo.

José Antonio Rubio explicó que desde el Ejecutivo autonómico están para «resolver los problemas, para trabajar en la extinción de los incendios, para realojar a esas personas que han tenido que abandonar sus domicilios o a comenzar a atender a esos agricultores que tienen problemas en sus explotaciones o ayudar a reconstruir las casas a esos vecinos que las han perdido por motivos del incendio».

Con todo, el delegado de la Junta en Palencia quiso agradecer a todos los alcaldes «que durante estos días han colaborado estrechamente en resolver los problemas que se han ido planteando» como los de San Salvador de Cantamuda, Polentinos, Guardo, Villalba, Mantinos, Fresno del Río, de Velilla del Río Carrión, de Barruelo de Santullán, Brañosera y también al de Cervera de Pisuerga que «a pesar de las declaraciones ha colaborado también con la Junta de Castilla y León en la atención en el incendio de Ruesga».