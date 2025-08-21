El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
Vista del fuego en la Montaña Palentina, el pasado día 13 desde Polentinos. Brágimo-Ical

La Junta lamenta que el alcalde de Cervera busque «réditos políticos de una desgracia»

Rubio Mielgo desmiente las acusaciones de descoordinación del operativo y de unas malas condiciones de avituallamiento de los forestales

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:11

El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, ha lamentado las críticas vertidas por el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, contra el Gobierno regional en la lucha contra los incendios y consideró las acusaciones del regidor «falsas». El delegado desmintió las acusaciones de descoordinación del operativo y de unas malas condiciones de avituallamiento de los forestales.

En este sentido, atisbó que el primer edil está buscando «su minuto de gloria o réditos políticos de una desgracia». «En este terreno, a la delegación de la Junta de Castilla y León desde luego no nos va a encontrar», dijo.

José Antonio Rubio explicó que desde el Ejecutivo autonómico están para «resolver los problemas, para trabajar en la extinción de los incendios, para realojar a esas personas que han tenido que abandonar sus domicilios o a comenzar a atender a esos agricultores que tienen problemas en sus explotaciones o ayudar a reconstruir las casas a esos vecinos que las han perdido por motivos del incendio».

Con todo, el delegado de la Junta en Palencia quiso agradecer a todos los alcaldes «que durante estos días han colaborado estrechamente en resolver los problemas que se han ido planteando» como los de San Salvador de Cantamuda, Polentinos, Guardo, Villalba, Mantinos, Fresno del Río, de Velilla del Río Carrión, de Barruelo de Santullán, Brañosera y también al de Cervera de Pisuerga que «a pesar de las declaraciones ha colaborado también con la Junta de Castilla y León en la atención en el incendio de Ruesga».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  3. 3

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  4. 4

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  5. 5 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  6. 6 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  7. 7 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  8. 8

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  9. 9

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  10. 10

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Junta lamenta que el alcalde de Cervera busque «réditos políticos de una desgracia»

La Junta lamenta que el alcalde de Cervera busque «réditos políticos de una desgracia»