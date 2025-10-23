Jornada sobre la tranformación del modelo de movilidad

El Norte Palencia Jueves, 23 de octubre 2025, 23:05 Comenta Compartir

El futuro de la movilidad urbana se sitúa en el centro del debate sobre la transformación del actual modelo de desplazamientos en Palencia. Un cambio que responde a las nuevas exigencias de sostenibilidad que marca la agenda europea y también los beneficios que aporta a la calidad de vida de los vecinos. Con este objetivo, el Centro Cultural Lecrác albergará el miércoles 29 de octubre la jornada 'Palencia se mueve. Movilidad sostenible', un encuentro que abordará desde diferentes perspectivas este proceso de transformación urbana.

La cita, con entrada libre hasta completar el aforo, está organizada por El Norte de Castilla y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia y la empresa Kapsch.En un contexto en el que la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de vida en las ciudades se han convertido en prioridad para las administraciones locales, este encuentro ofrecerá un espacio de diálogo para avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente.

El encuentro contará con la intervención de la alcaldesa de Palencia, Míriam Andrés, y el concejal de Tráfico, Movilidad y Medio Ambiente, Antonio Casas, que dará la bienvenida y clausurará el evento, respectivamente. El acto central será una mesa redonda en la que participarán Ioseba Peña, director Regional Noroeste de Kapsch; Marco de la Serna, head of Strategy & Business de Mahle Smartbike Systems S.L.U; Jorge Velasco, ingeniero de proyecto e investigador de Cidaut, y Álvaro Benítez, director de Transformación & Alianzas de Impulso by Pons.

Los expertos abordarán cuestiones clave para comprender hacia dónde se encamina el proceso de transformación urbana. En esta línea, se pondrán sobre la mesa cuestiones como la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión del tráfico, el impulso de los desplazamientos a pie y en bicicleta, el papel de la planificación urbana en la reducción de emisiones contaminantes o las nuevas directrices que contempla la nueva Ley de Movilidad Sostenible que constituye el marco normativo para que las políticas públicas de transporte y movilidad respondan mejor a las necesidades reales de la ciudadanía y a los retos del siglo XXI.

Asimismo, se abordarán los beneficios de la implementación de la Zona de Bajas Emisiones en los centros urbanos. Esta última cuestión es clave para una ciudad que suma más de 50.000 habitantes, que además es capital de provincia, y está obligada por la legislación nacional y también por las directrices europeas a definir un espacio con restricciones de acceso a los vehículos más contaminante. Esta última cuestión, pendiente de aprobación tras su rechazo en el último pleno municipal, ocupará tiempo de discusión con los expertos panelistas. La jornada pondrá de relieve la necesidad de fomentar la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía, con el fin de alcanzar un modelo de movilidad más equitativo y sostenible.

Transformación de hábitos

Precisamente, la apuesta por medios de transporte limpios y menos contaminantes, junto con la promoción del uso de la bicicleta en la ciudad, acompañada de los correspondientes planes de adaptación urbana, y el impulso al transporte público eficiente y accesible, son una parte fundamental de la movilidad sostenible. Estas acciones, además de contribuir a la mitigación del cambio climático, también reducen la congestión del tráfico, el ruido y el consumo energético, mejorando así la calidad del aire. Estas cuestiones se abordarán en profundidad durante la jornada, que pondrá de relieve cómo la transformación de los hábitos de desplazamiento puede convertirse en una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de ciudad más saludable y alineada con los compromisos europeos en materia de sostenibilidad. Con eventos como este, Palencia reafirma su compromiso con la innovación y el bienestar de sus habitantes.

EN DETALLE

¿Cuándo? Miércoles, 29 de octubre

¿Dónde? Lecrác-Centro Cultural, Antigua Cárcel en la avenida de Valladolid, 26

Organiza. El Norte de Castilla.

Patrocinan. El Ayuntamiento de Palencia y la empresa Kapsch.