Una jornada de recogida de residuos acondicionará este viernes la Fuente de la Salud

El Centro Comercial Las Huertas, en colaboración con el Ayuntamiento y Cruz Roja Palencia, vuelve a sumarse un año más a la celebración del 'World Cleanup Day' con la jornada de recogida de basura este viernes en el entorno de Fuente de la Salud, en el número 5 de la carretera de Villamuriel, junto al Hospital Río Carrión de Palencia.

Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas, todas las personas que lo deseen podrán participar en esta acción con la recogida de basura que haya en la zona, poniendo en relieve la importancia que tiene fomentar una mayor conciencia ecológica y reducir el impacto ambiental de los residuos. Al terminar, todos los asistentes recibirán un almuerzo por su colaboración así como una charla formativa en materia de reciclaje por parte de Cruz Roja Palencia.

La celebración de 'World Cleanup Day' tiene como objetivo concienciar a la sociedad para iniciar un cambio cultural que ayude realmente a resolver el problema de los residuos y mejorar la situación del medioambiente. Actualmente, el problema de la cantidad de basura que se genera es uno de los mayores desafíos ambientales a los que se enfrenta la población.

Para revertir esta situación y convertir la responsabilidad medioambiental, individual y colectiva en un valor fundamental para el progreso de la sociedad, se puede empezar con pequeños gestos, pero muy significativos, como es la participación en el 'Día Mundial de la Limpieza'.

Los interesados en participar deben dirigirse al lugar de encuentro el viernes o apuntarse llamando al telefóno 979 711 298.