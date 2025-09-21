Jairo Grijalbo y Elisa Hernández repiten triunfo en 'Los 10.000 de Mariano Haro'

La Plaza Mayor de Becerril de Campos volvió a llenarse este domingo de deporte y recuerdos en una mañana que reunió a más de 400 ... corredores en torno a 'Los 10.000 de Mariano Haro'. El pueblo del 'León de Becerril' celebró la novena edición de una prueba que ya es referente en el calendario provincial, con el Canal de Castilla y San Pedro Cultural como testigos de un recorrido que combina patrimonio, naturaleza y atletismo popular. Jairo Grijalbo y Elisa Hernández repitieron triunfos respecto a la pasada edición, mientras que, en la distancia corta, los 5.000, los vencedores fueron José María Cantero –también repetidor respecto al año pasado– y Catalina Olano.

El tiempo acompañó y la lluvia no hizo acto de presencia pese a las previsiones, permitiendo que los participantes disfrutasen de una jornada marcada por la emoción y el recuerdo al fondista más universal de Palencia. Desde las 11:00 horas los más pequeños inauguraron el día con las carreras infantiles, antes de que los atletas absolutos tomaran el relevo en las distancias de 5.000 y 10.000 metros.

En la prueba reina, el 10.000, el triunfo masculino fue para Jairo Grijalbo Ruiz, que reeditó la victoria lograda el pasado año, con un tiempo de 34:36. El burgalés impuso un ritmo alto desde el inicio y supo mantener la ventaja hasta la meta, por delante de Juan Pajares Calvo (35:30) y Rodrigo Amores González (35:47). «El año pasado vine por primera vez, no conocía esta carrera y es todo un honor poder repetir victoria en una prueba de un icono como Mariano Haro. El circuito está muy chulo y repetiré si puedo el próximo año», señalaba tras cruzar la línea de meta.

En categoría femenina, la soriana –palentina de adopción– Elisa Hernández Asensio volvió a demostrar su idilio con Becerril al lograr su tercera victoria consecutiva, con 39:56. Superó en un ajustado final a María Lozano Baranda (40:06) y a Alicia Diago Ortega (41:24). «Pensábamos que iba a llover y al final nada, así que muy bien. No podemos fallar a esta cita cada año. Para mí siempre es especial esta prueba y poder volver a ganar cuando las rivales aprietan más, pues hace especial ilusión», explicaba la ganadora.

Los 5.000 metros también tuvo nombres propios. En hombres, José María Cantero Herrero volvió a exhibir su dominio y levantó los brazos por tercer año seguido en Becerril tras parar el crono en 16:20, por delante de Noé Luengo González (16:32) y Manuel Andión Rey (16:43). «Es la primera carrera que hago esta temporada y he visto buenos rivales en línea de salida. En la segunda vuelta he apretado más y ha salido bien. Es un orgullo poder ganar aquí», confesaba José María Cantero.

En mujeres, la victoria fue para Catalina Olano Henao, que se sacó la espina del pasado año –cuando fue segunda– al imponerse con 21:14. Tras ella, entraron Carolina Bello (21:30) y Natalia Gómez González (21:48). «En la primera vuelta hemos ido a un ritmo tranquilo y en la segunda pude dejar atrás a mis rivales. Estoy muy contenta de poder ganar en una prueba tan importante», celebraba Catalina Olano.

El ambiente en la Plaza Mayor y en los caminos del Canal de Castilla volvió a ser el gran valor añadido de una cita que trasciende lo deportivo, además del paso por San Pedro Cultural. Vecinos, familiares y aficionados acompañaron a los atletas, recordando la figura de Mariano Haro. La jornada tuvo también un componente muy especial con la participación de Emiliano Haro, hermano de Mariano, que completó la distancia de los 5.000 metros. Su presencia en la prueba, junto a la de otros familiares del legendario fondista tanto en la línea de salida, remarca un año más la importancia que tenía esta prueba para 'El León de Becerril'.

Con premios para todas las categorías, sorteo de regalos y un servicio de fisioterapia concluyó una jornada marcada cada año en el calendario deportivo de la provincia. Becerril de Campos volvió a rendir homenaje a su vecino más universal con una fiesta atlética que ya piensa en su décima edición.