Salida de la carrera, este domingo en Becerril de Campos.

Salida de la carrera, este domingo en Becerril de Campos. Marta Moras

Jairo Grijalbo y Elisa Hernández repiten triunfo en 'Los 10.000 de Mariano Haro'

El burgalés y la soriana reinan en la prueba que homenajea al 'León de Becerril' en su localidad, con más de 400 atletas entre todas las categorías

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:17

La Plaza Mayor de Becerril de Campos volvió a llenarse este domingo de deporte y recuerdos en una mañana que reunió a más de 400 ... corredores en torno a 'Los 10.000 de Mariano Haro'. El pueblo del 'León de Becerril' celebró la novena edición de una prueba que ya es referente en el calendario provincial, con el Canal de Castilla y San Pedro Cultural como testigos de un recorrido que combina patrimonio, naturaleza y atletismo popular. Jairo Grijalbo y Elisa Hernández repitieron triunfos respecto a la pasada edición, mientras que, en la distancia corta, los 5.000, los vencedores fueron José María Cantero –también repetidor respecto al año pasado– y Catalina Olano.

