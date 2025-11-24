Investigados en Palencia por ciberacoso sexual de menores y revelación de secretos Los dos hombres, uno de ellos menor, emplearon redes sociales para coaccionar y amenazar a la victima

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la 'Operación KHAMLL', ha investigado a dos hombres, uno de ellos menor de edad y ambos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de ciberacoso sexual o 'child grooming' y otro de revelación de secretos.

Esta operación se inició en enero de este año, cuando el padre de la víctima denunció que su hijo había sido víctima de coacciones y amenazas a través de un perfil público de una conocida red social. Como consecuencia de ello, el menor realizó y envió vídeos de carácter íntimo, los cuales fueron posteriormente difundidos a través de esa misma red social.

Los guardias civiles encargados de la investigación pudieron determinar la identidad de las dos personas que se encontraban detrás de ese perfil, procediendo a su investigación por los referidos delitos.

Desde instituto armado de Palencia, para que se puedan prevenir este tipo de hechos, se recomienda a los padres que acompañen al menor en su experiencia digital desde su inicio. Sentarse con ellos, hablar y conocer el uso que hacen de los dispositivos debe formar parte de su formación y debe convertirse en una práctica habitual. Los dispositivos deben tener instalados controles parentales con límite de tiempo, para no crear dependencia, y de acceso a sitios inapropiados para ellos, como los pornográficos o de apuestas.

Cuando se produce el problema, y se conoce, hay que acudir de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Guardia Civil recomienda además a los menores tener la máxima precaución a la hora de compartir datos personales, imágenes o vídeos con otras personas, ya que, en el momento en que se comparten, se pierde el control sobre ellos y no se sabe dónde puede terminar esos contenidos. Además, si se cree estar siendo víctima de un delito, tanto la familia como el entorno pueden ayudar a salir de la situación.

«El miedo o la vergüenza no pueden ser un obstáculo para ello. Cuéntalo», se señala desde la Guardia Civil, que aconseja también guardar todas las evidencias digitales que se puedan aportar para denunciar los hechos ante las fuerzas de seguridad (conversaciones, pantallazos, información del acosador...) y no reenviar ningún contenido íntimo de otras personas. «No te conviertas en cómplice. También te haces responsable de las consecuencias», explica el instituto armado.