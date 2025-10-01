El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una joven pasea con un perro atado. Marta Moras
Palencia

90 infracciones a dueños de perros en la semana de vigilancia especial

La Policía Local ha desarrollado una campaña de control en materia de tenencia de animales de compañía entre el 22 y el 28 de septiembre

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:39

La Policía Local ha llevado a cabo una campaña de control en materia de tenencia de animales de compañía entre el 22 y el 28 de septiembre. Dicha campaña ha sido planificada por las molestias generadas por acciones y omisiones de algunos de los propietarios –se han traducido en un incremento del 30% en las quejas vecinales formuladas en 2024 respecto a 2023– y por el aumento de las intervenciones por mordeduras de perro en Palencia.

Se han detectado un total de 90 infracciones, de las que 85 están relacionadas con animales de raza común y cinco, con animales de razas consideradas potencialmente peligrosas.

Destacan el no ajustarse a las zonas y horarios establecidos por la ordenanza para tener el animal suelto; la carencia de microchip y las irregularidades en las pautas de vacunación, en el caso de perros de raza común; y el porte del animal sin correa o bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas.

