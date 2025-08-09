Hornillos de Cerrato vibra estos días a ritmo de folk

Hornillos de Cerrato sopla este fin de semana los veintiocho años de historia de 'Almuenza Folk'. Y lo hace con el buen gusto por la ... música tradicional y la satisfacción de llegar a esta etapa, que lo convierten en uno de los festivales folk más consolidados y de mayor calidad de Castilla y León. De hecho, en estos años han pasado decenas de grupos llegados desde prácticamente todos los puntos de la geografía española y algunos internacionales, lo que avala el renombre del certamen. «Nuestro festival folk está plenamente consolidado, lo que supone un reconocimiento al trabajo bien hecho, por lo que debemos mantener este legado y hacer que Hornillos se mantenga como referente en la música tradicional. Estos días nuestro pueblo cuenta con gran afluencia de público, lo que da pleno sentido a nuestro festival, que es un clásico en la región», destacó Lourdes Valdeolmillos, presidenta de la Asociación Cultural Almuenza, organizadora del evento. El festival se enmarca en la XLI Semana Cultural de la Asociación Viejo Castillo. Esta cita con el folk se celebra cada día en el centro socio-cultural Alfonso Pérez Marcos, que cada tarde congrega a numeroso público de toda la región.

La XXVIII edición del Almuenza Folk arrancó este viernes con la actuación del grupo local y anfitrión Viejo Castillo, que estuvo arropado por numeroso público. Canciones como la jota de Hornillos de Cerrato con el título 'Tierra adentro', 'Palomita herida', 'Déjame subir al carro', 'A los pueblos de Castilla' o la 'Jota de las cucharas' permitieron disfrutar de la música tradicional acompañada de los instrumentos típicos del Cerrato, entre los que destacan las castañuelas, cascabeles y la botella de anís. Una primera jornada que contó también con la actuación del grupo madrileño Ursaria. A pesar de la tarde calurosa, fueron muchos los vecinos y visitantes que se desplazaron hasta la localidad.

Este sábado continuará la segunda jornada con la actuación de Malvariche, de Murcia, que hará vibrar al público con su calidad musical y magnífica puesta en escena. El festival finalizará al día siguiente, domingo, con la presencia del grupo leonés Prieto Picado, que ofrecerá un vistoso espectáculo de música tradicional de la tierra, destacando el uso que realizan de objetos de la vida cotidiana para sus composiciones. Una cita que pondrá el broche de oro al intenso fin de semana en el que Hornillos de Cerrato vibra con la música tradicional. Estas jornadas congregan cada año a numerosos vecinos y visitantes atraídos por la música folk y la calidad de los distintos grupos participantes.

La organización del certamen corre a cargo de la asociación cultural Almuenza, que cuenta con el patrocinio de la Diputación y la colaboración y financiación del Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato. El propio alcalde, Ignacio Valdeolmillos, destacó la importancia de mantener este festival que identifica a Hornillos con el folk, como lo demuestra cada edición la presencia del numeroso público atraído por la calidad y buen hacer de los grupos participantes.

Tres décadas de trabajo

El grupo anfitrión, Viejo Castillo, lleva alrededor de tres décadas trabajando en la consolidación del repertorio tradicional. Además de interpretar la misa castellana, este grupo de hornilleros cuenta con un amplio repertorio de música folk del cancionero tradicional, con composiciones de toda la geografía española. Desde seguidillas murcianas hasta coplas extremeñas. Este festival nació en 1998 como homenaje a Alfonso Pérez Marcos, miembro del grupo Viejo Castillo, y es un claro referente nacional dentro del panorama folk.