Público asistente a la primera jornada del Almuenza Folk.

Público asistente a la primera jornada del Almuenza Folk. Luis Antonio Curiel

Hornillos de Cerrato vibra estos días a ritmo de folk

El Almuenza Folk arrancó con el grupo local Viejo Castillo y contará este sábado con la actuación del grupo murciano Malvariche

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:45

Hornillos de Cerrato sopla este fin de semana los veintiocho años de historia de 'Almuenza Folk'. Y lo hace con el buen gusto por la ... música tradicional y la satisfacción de llegar a esta etapa, que lo convierten en uno de los festivales folk más consolidados y de mayor calidad de Castilla y León. De hecho, en estos años han pasado decenas de grupos llegados desde prácticamente todos los puntos de la geografía española y algunos internacionales, lo que avala el renombre del certamen. «Nuestro festival folk está plenamente consolidado, lo que supone un reconocimiento al trabajo bien hecho, por lo que debemos mantener este legado y hacer que Hornillos se mantenga como referente en la música tradicional. Estos días nuestro pueblo cuenta con gran afluencia de público, lo que da pleno sentido a nuestro festival, que es un clásico en la región», destacó Lourdes Valdeolmillos, presidenta de la Asociación Cultural Almuenza, organizadora del evento. El festival se enmarca en la XLI Semana Cultural de la Asociación Viejo Castillo. Esta cita con el folk se celebra cada día en el centro socio-cultural Alfonso Pérez Marcos, que cada tarde congrega a numeroso público de toda la región.

