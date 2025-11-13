Honores al patrón de Baltanás con la cooperativa San Millán

La Cooperativa del Campo de Baltanás San Millán se vistió de gala ayer miércoles para celebrar con todos los honores su fiesta. Un día grande ... para los cooperativistas del Cerrato, que desde primeras horas de la mañana acudieron al edificio social para degustar el orujo y pastas típicas de la tierra. Acto seguido, se homenajeó a los socios veteranos, a los que se entregó una placa conmemorativa. Ezequiela Fombellida Curiel -Quela-, Félix García Mondoruza, Félix González Puertas y José Sánchez Arroyo 'Pepe'- recibieron el cariño de todos los cooperativistas en un emotivo acto.

Las jóvenes promesas también tuvieron su reconocimiento, en este caso Rubén Quirce Fombellida y Soraya Sastre Palacios. A continuación, los socios reconocieron la labor y el apoyo prestado por los hermanos Aurora y José Manuel Cabezudo Baranda, que recientemente han donado varias obras artísticas realizadas por su padre.

Desde la cooperativa baltanasiega les obsequiaron con 'El Sembrador de Plata' en su undécima edición. «Es un honor recibir este reconocimiento en un día tan especial para Baltanás y la comarca. Hemos disfrutado de una jornada entrañable y mostramos nuestro más sincero agradecimiento a la Cooperativa por este gesto. Seguro que nuestro padre se alegra desde el cielo», comentó emocionada Aurora Cabezudo al recibir la distinción.

La Cooperativa reconoció en 2015 la labor del insigne escultor salmantino Agustín Casillas Osado, autor de la escultura de 'El Sembrador' que preside la entrada a la capital del Cerrato, mientras que en 2016 el reconocimiento fue para la Diputación Provincial de Palencia, al año siguiente para la Fundación y Grupo Siro y al año siguiente para 'Quesos Cerrato-Agropal'.

En 2019 la Cooperativa galardonó al Cuerpo de la Guardia Civil, al año siguiente lo hicieron con el Museo del Cerrato Castellano y la empresa Turismo Cerrato, en 2021 fue para ADRI Cerrato Palentino, al año siguiente el reconocimiento fue para el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, en 2024 la edición fue para Bodegas Valdesneros representada por Rubén Montero y la pasada edición fue para el Club de Jubilados San Millán. Además, desde la Cooperativa, también se impuso la insignia de 'El Sembrador' a los nuevos socios.

Junto a los distintos homenajes, los cooperativistas también vivieron otro momento especialmente emotivo con el recuerdo a los difuntos de la Cooperativa del Campo San Millán. Posteriormente, celebraron un acto sencillo junto al monumento conmemorativo del Primer Centenario de la Cooperativa celebrado en 2012. El homenaje consistió en una ofrenda floral ante la escultura de 'El Sembrador', de Agustín Casillas. En el acto intervino el Coro Parroquial Virgen de Revilla', que interpretó el Himno a San Millán. Además, los Dulzaineros del Cerrato interpretaron la pieza 'La muerte no es el final del camino', mientras que el socio Ampelio Duque depositó la corona laureada junto a 'El Sembrador'.

La jornada festiva continuó con la celebración de la solemne eucaristía en honor a San Millán y la procesión por las principales calles de la localidad. En la homilía, Antonio Domínguez, párroco de Baltanás, recordó algunos aspectos de la vida de San Millán y animó a los cerrateños a vivir la caridad en su sentido más amplio, imitando las virtudes del Santo Patrono. La fiesta continuó con una comida de hermandad en La Despensa del Cerrato y juegos de mesa que se prolongaron durante la tarde. Como colofón, los vecinos disfrutaron del concierto de música de Sara Bureba. «Estamos muy agradecidos con la respuesta de los vecinos y seguiremos apostando por mantener la fiesta y la tradición heredada de nuestros antepasados. Durante los próximos días, celebraremos otros actos que pretenden ensalzar la fiesta de nuestro Patrono y mantener vivo el espíritu de la Cooperativa del Campo San Millán», destacó Matías García, vocal de la Cooperativa.

A la fiesta se sumaron diversas autoridades e invitados. Por su parte, los maceros vistieron sus mejores galas para acompañar a San Millán, al igual que los miembros de la Asociación Cultural de Amigos de la Capa de Palencia.

Baltanás vivió una jornada de emociones unidas al sentimiento noble de los cerrateños, como homenaje y recuerdo a los labradores, pastores y otros industriales que iniciaron la Cooperativa en 1912. Una Entidad centenaria que en la actualidad cuenta con cerca de 200 socios de Baltanás, Bilbao, Cevico Navero, Dueñas, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Madrid, Palencia, Torquemada, Valdecañas de Cerrato, Villaviudas y Vitoria.