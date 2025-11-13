El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Foto de familia de los cooperativistas, durante la fiesta de San Millán.

Ver 65 fotos
Foto de familia de los cooperativistas, durante la fiesta de San Millán. L. A. Curiel

Honores al patrón de Baltanás con la cooperativa San Millán

Los hermanos Cabezudo Baranda recibieron el XI Sembrador de Plata por la donación de varias obras artísticas realizadas por su padre

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:18

Comenta

La Cooperativa del Campo de Baltanás San Millán se vistió de gala ayer miércoles para celebrar con todos los honores su fiesta. Un día grande ... para los cooperativistas del Cerrato, que desde primeras horas de la mañana acudieron al edificio social para degustar el orujo y pastas típicas de la tierra. Acto seguido, se homenajeó a los socios veteranos, a los que se entregó una placa conmemorativa. Ezequiela Fombellida Curiel -Quela-, Félix García Mondoruza, Félix González Puertas y José Sánchez Arroyo 'Pepe'- recibieron el cariño de todos los cooperativistas en un emotivo acto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  2. 2

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  3. 3 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  4. 4

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  5. 5

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  6. 6 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  7. 7 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  8. 8 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  9. 9 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Honores al patrón de Baltanás con la cooperativa San Millán