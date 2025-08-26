El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vecinos esperan para recoger los tradicionales regalos.

Los vecinos esperan para recoger los tradicionales regalos. Luis Antonio Curiel
Palencia

Herrera de Valdecañas impulsa la fiesta estival de la Virgen de los Remedios

La localidad celebró el tradicional reparto de pan con chocolate y naranjas, al que añadió un regalo para cada vecino

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Martes, 26 de agosto 2025, 07:28

Herrera de Valdecañas ha finalizado las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios con un concierto de guitarra flamenca a cargo de Pablo ... Castro Nieto, en un marco tan especial como la iglesia de Santa Cecilia. Unos días intensos en los que todos los vecinos se han volcado con su patrona. Estas fiestas surgieron hace más de dos décadas, cuando la localidad decidió celebrar su fiesta de verano como complemento a la festividad en honor a San Isidro Labrador y a Santa Cecilia. Hace doce años la localidad herrerense recuperó su ermita de la Virgen de los Remedios, que llevaba más de medio siglo hundida.

