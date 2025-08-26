Herrera de Valdecañas impulsa la fiesta estival de la Virgen de los Remedios

Herrera de Valdecañas ha finalizado las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios con un concierto de guitarra flamenca a cargo de Pablo ... Castro Nieto, en un marco tan especial como la iglesia de Santa Cecilia. Unos días intensos en los que todos los vecinos se han volcado con su patrona. Estas fiestas surgieron hace más de dos décadas, cuando la localidad decidió celebrar su fiesta de verano como complemento a la festividad en honor a San Isidro Labrador y a Santa Cecilia. Hace doce años la localidad herrerense recuperó su ermita de la Virgen de los Remedios, que llevaba más de medio siglo hundida.

Los actos festivos arrancaron con el emotivo pregón de Juan Carlos Santamaría del Val, juez de Paz en Herrera de Valdecañas, que en su disertación hizo un emotivo recorrido por sus vivencias en la localidad cerrateña. Su pregón emocionó a todos los vecinos, que aplaudieron en numerosas ocasiones a uno de sus vecinos más colaboradores e implicados en la vida del pueblo y que con sus palabras llegó al corazón de todos los herrerenses. Por su parte, el alcalde de la localidad, Víctor Arroyo Gallardo, le entregó una placa como recuerdo del pregón, que como ya es tradición suscitó especial interés entre los vecinos al no saber hasta ese mismo momento la persona encargada de este acto.

Acto seguido, los herrerenses se desplazaron hasta la ermita de la Virgen de los Remedios, donde se celebró la tradicional ofrenda floral a la Patrona. Un acto que se inició en 2014 y que ya se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los vecinos, especialmente por los niños, que acuden con sus ramilletes de flores para ofrecérselos a la Virgen. Un gesto emotivo con una celebración especialmente entrañable preparada por el párroco de la localidad, Jesús Díez y amenizada por el coro parroquial. Además, una joven de la localidad ofreció sus versos a la Virgen de los Remedios. Después de la ofrenda floral los vecinos entonaron la versión adaptada al pueblo de la 'Salve Rociera'. Acto seguido, el Ayuntamiento continuó con una de las tradiciones recuperadas también en 2014. Hace varias décadas los novios y los niños de la Primera Comunión recibían una onza de chocolate y una naranja cuando acudían a rezar a la Virgen a la ermita. Por este motivo, los miembros de la Corporación Municipal repartieron más de trescientos bollos de pan con forma de concha que se asemeja a las de la ermita, chocolate y una naranja para cada herrerense.

Además, todos los vecinos recibieron un regalo por parte de la corporación municipal. En esta ocasión, los vecinos recibieron un neceser como recuerdo de las fiestas y un pañuelo con los recursos turísticos y los patronos del pueblo, que aparecen en una única imagen. «Este acto es uno de los momentos más especiales de nuestras fiestas, por lo que todos los vecinos lo viven con ilusión. Agradezco las palabras de nuestro pregonero, la presencia de las distintas autoridades y alcaldes de la comarca en estos días, así como la implicación de todos los vecinos y peñas en los diversos actos programados. El pañuelo ha gustado mucho a todos los vecinos y la idea es que podamos llevarlo en todas las fiestas del año. Son días para salir a la calle y disfrutar juntos, divertirnos, aparcar las preocupaciones diarias», destacaba Víctor Arroyo Gallardo, alcalde de la localidad, que agradeció de un modo especial la presencia de las peñas.

Herrera de Valdecañas ha contado estas fiestas con cinco peñas, Sin Kintos, Los Kaídos, Colada, De Pura Cepa y Nos vamos de cañas. «Ha sido algo histórico para nuestro pueblo al contar con cinco agrupaciones de peñas y nuestra idea es implicarlas para que todas las peñas puedan organizar algún acto. Este año la Peña Sin Kintos ha organizado un bingo y una porra, con gran acogida entre los vecinos», comentó el regidor herrerense.

Otro de los actos que contó con mayor asistencia de fieles fue la eucaristía en honor a la Virgen de los Remedios. «Hoy nos sale pedir a la Virgen de los Remedios que cuide de un modo especial de nuestro pueblo, de nuestras familias, de nuestros vecinos, de esas personas que están llenas de miedos o que viven desesperanzadas. Se lo pedimos de corazón. Y en estas fechas damos gracias a Dios, por intercesión de la Virgen de los Remedios, por el don de la vida y la posibilidad que tenemos de vivir la hermandad entre todos los que hacemos pueblo», comentó Jesús Díez, párroco de la localidad, durante la celebración. Una eucaristía que estuvo amenizada por el coro parroquial.

Los herrerenses han disfrutado de unas animadas fiestas patronales durante estos días, en los que se entremezclan devoción y tradición con música, juegos, campeonatos y otros actos festivos. Los niños también han sido protagonistas de estos días con numerosas actividades infantiles. Todo ello para honrar a la Virgen de los Remedios.