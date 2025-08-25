El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Zona en la que resultó herido el peón que trabajaba en la extinción del incendio. JCYL

Palencia

Herido junto a la cascada de Mazobre un peón que trabaja en el incendio de Cardaño

Ocurrió sobre las 11:25 horas y el hombre fue evacuado en helicóptero y trasladado después al centro de salud de Guardo

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:47

Un peón de la cuadrilla de tierra que trabajaba en la extinción del incendio declarado en Barniedo de la Reina (León) y que se ha extendido en Cardaño de Arriba) ha resultado herido este lunes tras hacerse daño en las costillas y ha sido evacuado en helicóptero y trasladado después en una UVI móvil al centro de salud de Guardo. El herido se encontraba en una laguna situada a unos 800 metros de la cascada de Mazobre, en Velilla del Río Carrión, una zona inaccesible para vehículos.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate, que comenzó al recibirse una llamada de Medio Ambiente en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 11:46 horas informando de que un peón de la cuadrilla de tierra se había hecho daño en las costillas cuando trabajaba en la extinción del incendio y requería asistencia sanitaria.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Además, desde el 112 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en estacionario. En el lugar, estabilizaron al paciente y realizaron su evacuación mediante grúa corta con triángulo de evacuación y acompañado por el rescatador enfermero.

El helicóptero de rescate se encargó de evacuar al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl, donde esperaba una UVI móvil que se encargó de trasladarle al centro de salud de Guardo.

