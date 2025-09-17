Herido en un incendio de pacas de paja en un almacén de cereal de Alar

El Norte Palencia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:55

Un hombre de unos 50 años ha resultado en la tarde de este miércoles con quemaduras en un brazo como consecuencia del incendio de pacas de paja que se ha declarado en un almacén de cereal a las afueras de la localidad de Alar del Rey.

El fuego se ha originado en torno a las 17:10 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido hasta 19 llamadas telefónicas que alertaban de las llamas en dicho almacén de cereal situado a las afueras de Alar de Rey.

El 112 ha dado aviso a los bomberos de la Diputación de Palencia, al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al hombre con quemaduras en un brazo, que se encontraba consciente.