Guardo reúne a 140 participantes en su Concurso de Ollas Ferroviarias

La Plaza del Ayuntamiento de Guardo se llenó este domingo del característico aroma a alubias guisadas a fuego lento durante la celebración del VIII Concurso ... de Ollas Ferroviarias 'Villa de Guardo', una cita culinaria que reunió a 140 ollas procedentes de Cantabria, Asturias, Castilla y León y el País Vasco.

Desde primera hora de la mañana, los participantes fueron tomando posición en la plaza para preparar sus guisos 'in situ'. A las 9 horas, la organización hizo entrega de las alubias, el chorizo y el tocino, todos ellos productos de la marca Alimentos de Palencia, mientras que los cocineros se encargaron del resto de ingredientes y condimentos necesarios para hacer el mejor plato posible.

El jurado, que valoró el punto de cocción, sabor y presentación, comenzó la degustación a partir de la una del mediodía. Dos ollas fueron descalificadas por incumplir las bases del concurso al introducir productos no facilitados por la organización.

El primer premio, dotado con 500 euros, trofeo y diploma, fue para Macario Carrera, del grupo Olleros de Elechinos de Entrambasaguas (Cantabria). El segundo y tercer puesto fueron para la Asociación Gastronómica Cachavas, representada por Pedro Boli y Enrique Zubia, ambos de Pámanes (Cantabria).

Entre los premiados locales destacaron José María Roldán Rodríguez (quinto premio), el Club Entibadores Palentinos – Nacho Rodríguez (noveno), Paco Varona (décimo) y Celia Martínez Marcos (undécimo). El galardón a la mejor olla de Castilla y León recayó en Alicia Franco, de Saldaña.

En total se repartieron veinte premios, además del reconocimiento especial autonómico, con importes que oscilaron entre los 500 y los 20 euros, junto con trofeos, diplomas y lotes de productos palentinos.

Paralelamente se celebró el concurso de tortilla de patata, cuyo primer premio fue para la Peña El Convento – Ángel Ríos (Cantabria), seguida de Celia Martínez Marcos, de Guardo, y Milagros Carrión, de la Peña Las Trasmeranas (Penagos, Cantabria).

Durante la jornada también se celebró un sorteo solidario a favor de ASCAT (Asociación Comarcal de Ayuda a la Exclusión), en el que se rifó una olla ferroviaria entre los participantes y en el que se obtuvieron 823 euros para esta asociación.

El buen tiempo acompañó durante toda la mañana, contribuyendo al ambiente festivo que vivió la localidad guardense, donde el humo de las ollas y la camaradería entre participantes y público volvieron a convertir esta cita en uno de los eventos gastronómicos más destacados del otoño en la Montaña Palentina.