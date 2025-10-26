El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guardo reúne a 140 participantes en su Concurso de Ollas Ferroviarias

El primer premio, dotado de 500 euros, recayó en Macario Carrera, del grupo Olleros de Elechinos de Entrambasaguas

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Domingo, 26 de octubre 2025, 21:52

La Plaza del Ayuntamiento de Guardo se llenó este domingo del característico aroma a alubias guisadas a fuego lento durante la celebración del VIII Concurso ... de Ollas Ferroviarias 'Villa de Guardo', una cita culinaria que reunió a 140 ollas procedentes de Cantabria, Asturias, Castilla y León y el País Vasco.

