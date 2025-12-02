Un grito contra la discriminación en la Plaza Mayor de Palencia

Un día para reivindicar, para alzar la voz, para defender a los que aún no se atreven a dar el paso, a reconocer el contagio. ... Este lunes, la Plaza Mayor de Palencia se convirtió en un escenario solidario, de calor y de apoyo para todos aquellos que padecen VIH. «Recordamos a todas las personas que han fallecido por esta epidemia. Por todas las personas que viven con el VIH y que desean vivir sin estigma, sin miedo y sin barreras», afirmó Bárbara López, presidenta del Comité Antisida de Palencia, durante la lectura del manifiesto.

También reclamó que se cumpliesen las tres cifras, 95-95-95. Estos números tienen un verdadero significado para las personas infectadas con el VIH. Se solicita que para el 2030, en realidad se pide que se consiga antes, el 95% de las personas con VIH conozcan su estado; el 95% de ellas reciban tratamiento; y el 95% de esas tengan una carga viral indetectable, lo que quiere decir que no pueden transmitir el virus. «Lo queremos sin brechas de territorio, edad, identidad, origen y cualquier circunstancia personal o social», subrayó.

Bajo el título, 'En Palencia nos cuidamos todos', desde el Comité Antisida resaltaron que «la salud es un derecho humano fundamental, que en Palencia nos cuidamos sin prejuicios, que queremos una ciudad respetuosa, inclusiva y libre de discriminación, y que la salud sexual debe vivirse sin miedo y sin vergüenza».

El derecho a un envejecimiento digno también se escuchó en el manifiesto que se hizo voz en la Plaza Mayor. «La personas que vivimos con VIH estamos envejeciendo, y con ello enfrentamos nuevas realidades: comorbilidades, efectos de tratamientos antiguos, mayor riesgo de fragilidad, soledad no deseada y discriminación añadida por edad», pidió Bárbara López.