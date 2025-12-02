El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La presidenta del Comité Antisida de Palencia, este lunes durante la lectura del manifiesto. Lucía Gil Maestro

Un grito contra la discriminación en la Plaza Mayor de Palencia

El manifiesto del Día Mundial del Sida resaltó que la salud es un derecho fundamental y pidió un envejecimiento digno para las personas contagiadas

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:16

Comenta

Un día para reivindicar, para alzar la voz, para defender a los que aún no se atreven a dar el paso, a reconocer el contagio. ... Este lunes, la Plaza Mayor de Palencia se convirtió en un escenario solidario, de calor y de apoyo para todos aquellos que padecen VIH. «Recordamos a todas las personas que han fallecido por esta epidemia. Por todas las personas que viven con el VIH y que desean vivir sin estigma, sin miedo y sin barreras», afirmó Bárbara López, presidenta del Comité Antisida de Palencia, durante la lectura del manifiesto.

