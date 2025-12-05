Grijota y Barruelo tendrán punto limpio para recoger residuos

El Norte Palencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha autorizado en el Consejo de Gobierno de este jueves día 4 una inversión de 443.128 euros destinada a la redacción del proyecto técnico y la ejecución de obras de la construcción de un punto limpio en el término municipal de Grijota para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos urbanos procedentes de este municipio de Palencia.

Los puntos limpios de recogida selectiva ocupan una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados. El diseño de la distribución en planta realiza en un nivel. La instalación tendrá una superficie pavimentada de solera de hormigón pulido sobre zahorra con cerramiento perimetral mediante fábrica de bloque y vallado de malla electrosoldada entre pilastras. Dispone de acceso y salida para vehículos con puertas de seis metros y de una zona de maniobras de giro de 18,20 metros.

Se prevé la disposición de ocho contenedores exteriores de residuos voluminosos para: plásticos, metales, madera, restos de poda, muebles y enseres, colchones y somieres, escombros mezclados y escombros a base de yeso.

La totalidad de las fracciones, a excepción de los contenedores para voluminosos y los de uso urbano (vidrio, cartón, ropa y envases ligeros), se situarán bajo marquesina de protección frente a la intemperie (almacenamiento de RAEE, resto de fracciones como pilas y baterías, residuos domésticos peligrosos, etc., así como el espacio previsto para los que puedan reutilizarse para reciclado). Estas marquesinas estarán dotadas de cierre perimetral que evite el acceso incontrolado, estarán pavimentadas de hormigón y dispondrán de sumideros para la recogida de eventuales vertidos y lixiviados a depósitos estancos.

Se dispondrá de una oficina-aseo prefabricada, que permita la actividad de inspección y gestión del centro. El proyecto contempla la señalización de orientación e información para los usuarios, un sistema de pesaje y un sistema de videovigilancia.

Estas actuaciones se integran en el Proyecto Estratégico de nuevos Puntos Limpios Fijos, mejora de los existentes y nuevos Puntos Limpios Móviles que promueve la Junta de Castilla y León con un porcentaje del 82,64% de fondos europeos Next Generation y un 17,36% de fondos propios, con una inversión de 25 millones de euros.

Asimismo, en el Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 20 de noviembre la Junta de Castilla y León autorizó una inversión de 2.567.651 euros destinada a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), para financiar la construcción de otros cinco nuevos puntos limpios en Castilla y León, uno de ellos en Barruelo de Santullán. Somacyl será la entidad encargada de construir estos cinco nuevos puntos limpios, que pasarán a ser propiedad de los municipios.