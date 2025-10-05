El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente nacional, Joaquín Merchán, conversa con la responsable de Palencia, Andrea Castrillo, la vicepresidenta Ester Urraca y la colegiada Ana Merino. Marta Moras

Los graduados sociales se reivindican como especialistas en Derecho Laboral

Con 60 colegiados en Palencia, reclaman salidas profesionales como el acceso a los departamentos de Recursos Humanos de las empresas

J. Olano

J. Olano

Palencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:43

Comenta

El Consejo General de Colegios de Graduados Sociales celebra su centenario con varias actividades que evidencian el recorrido de la profesión en esos cien años ... y los cambios acaecidos sobre todo por la aplicación de las nuevas tecnologías y actualmente con la inteligencia artificial. «Se está poniendo en valor el trabajo diario que los graduados sociales hacemos en nuestros despachos, tendiendo un puente entre lo más tedioso y la ciudadanía», afirma la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Palencia, Andrea Castrillo, quien recalca la unidad del colectivo, «que es algo muy importante que tenemos que tratar de transmitir a las nuevas generaciones para que puedan ver la importancia que tiene el esfuerzo de un colegio profesional en su día a día», explica.

