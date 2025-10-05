Los graduados sociales se reivindican como especialistas en Derecho Laboral

El Consejo General de Colegios de Graduados Sociales celebra su centenario con varias actividades que evidencian el recorrido de la profesión en esos cien años ... y los cambios acaecidos sobre todo por la aplicación de las nuevas tecnologías y actualmente con la inteligencia artificial. «Se está poniendo en valor el trabajo diario que los graduados sociales hacemos en nuestros despachos, tendiendo un puente entre lo más tedioso y la ciudadanía», afirma la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Palencia, Andrea Castrillo, quien recalca la unidad del colectivo, «que es algo muy importante que tenemos que tratar de transmitir a las nuevas generaciones para que puedan ver la importancia que tiene el esfuerzo de un colegio profesional en su día a día», explica.

En Palencia son 60 colegiados actualmente de los 17.000 a nivel nacional, «un número bastante significativo, pero no nos ponemos barreras, por lo que invitamos a profesionales que actualmente no se encuentran colegiados a que participen en el día a día de los colegios y que vean la profesión y que la sientan también suya», dice Andrea Castrillo, insistiendo en el papel de los graduados sociales como nexo entre la administración pública y la ciudadanía. «La esencia de la profesión es la misma, pero ha cambiado la manera de comunicarnos, hace diez años años ibas con tus papeles a la Seguridad Social para que un funcionario tramitara los seguros sociales, pero todo esto se ha ido digitalizando, se ha ido avanzando, cada vez nos vamos adaptando más a las nuevas tecnologías y a esta conexión digital», explica después de una jornada celebrada esta semana en Palencia sobre auditorías.

Respecto a las salidas laborales, la presidenta del colegio palentino habla de que son muy diversas. «Muchas veces pensamos en un graduado social que nos encontramos dentro de un despacho o que nos acompaña en el Juzgado de lo Social, pero se nos olvida que la salida de un graduado social va más allá, desde departamentos de recursos humanos, prevención de riesgos laborales, auditoría, sociolaboral, mediación, tenemos una infinidad de salidas profesionales que muchas veces son desconocidas y que tenemos que poner en valor», argumenta.

«Aunque la esencia de la profesión es la misma, las salidas profesionales han crecido mucho, un graduado social puede estar especializado en muchas más cosas que antes. Cuando los estudios se unificaron en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se abrió la puerta a igualarnos a nivel académico a otros colegas jurídicos como son los abogados o los procuradores, pero también nos abrió a más salidas profesionales», explica.

Andrea Castrillo recalca que es el grado con más asignaturas en Derecho Laboral y Seguridad Social, «y también nos formamos en Psicología del Trabajo, Psicología Organizacional, Sociología, Recursos Humanos. Somos la única carrera que estudia los recursos humanos, entonces somos los profesionales que más podemos conocer esa materia», añade.

Empresas más humanas

Como reivindicación, plantea entrar más en los departamentos de Recursos Humanos de las empresas, «Es una salida profesional que vamos a tratar de perseguir, que un graduado social esté al frente de un Departamento de Recursos Humanos de una gran empresa», subraya, a la vez que destaca que las empresas no solo han cambiado para adaptarse a la legislación y a las normativas, sino que las empresas «se están adaptando a la sociedad. Ya no hay unas organizaciones jerárquicas piramidales, sino que las organizaciones son planas. Se persigue un organigrama plano en el que se escucha», apunta. «Para dirigirme al director de la compañía, no tengo que dirigirme a cinco cargos intermedios, sino que directamente puedo ir a hacerle una consulta, se me escucha. Se escucha a los trabajadores, a las personas trabajadoras, y eso es lo importante, que cada vez nos vamos adaptando a los tiempos, no solo a las normativas que tratan de ayudar a tanto a empresas como a trabajadores, sino también se intenta hacer las empresas más humanas», dice para reclamar ese trabajo para los graduados sociales, «para ser también puente entre empresas y personas trabajadoras», matiza.