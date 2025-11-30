'Framed', de Sara Martínez y Yangxi Chen, se alza con el Premio CyL New Talent Open ECAM del Festival de Aguilar El galardón busca promocionar el trabajo de los cineastas de la comunidad autónoma

El proyecto 'Framed' de Sara Martínez y Yangxi Chen se ha alzado con el Premio CyL New Talent Open ECAM, que el Aguilar Film Festival entrega por sexto año consecutivo en colaboración con la Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), la Seminci y la Filmoteca de Castilla y León.

La propuesta de esta directora con raíces palentinas y segovianas se basa en una secuencia de violencia sexual. Cabe mencionar que Sara Martínez ya recibió el Premio del Público y una Mención Especial en el Concurso de Cortometrajes de Castilla y León del 35 Aguilar Film Festival, en el que participó con su película 8 de febrero.

«Nos hace muchísima ilusión, lo primero porque se ha valorado un proyecto así, que habla de una temática de abuso de poder, desde una mirada más femenina y cómo dar espacio a esto es importante», explicaron Sara y Yangxi nada más conocer la noticia. Además añadieron que «ganar un premio de este tipo también nos da un empuje, más allá de unas facilidades a nivel del festival, para rodarlo y querer hacerlo ya el año que viene, porque se tiene que presentar en Seminci».

Con este galardón, el AFF busca el fomento de proyectos, cineastas y empresas cinematográficas de la Comunidad. En esta ocasión han sido cuatro las propuestas finalistas. Junto a la premiada, también optaban al premio Nela Prieto, de Esther Yáñez Rodríguez, dedicado a una pintora vallisoletana; Donde la tierra descansa, de Santiago Rodríguez, un drama rural ambientando en El Bierzo; Estoy bien, de Raquel Martín Martín, sobre un hombre de setenta años que se queda viudo. Maite Conesa (Filmoteca de Castilla y León), Pedro del Río (Seminci) y Antonio Arenas (ECAM) han sido los integrantes del jurado encargado de elegir al trabajo premiado.

El premio consiste en la utilización de las instalaciones y equipos de la ECAM para realizar las labores de postproducción de la obra. La película, que entrará a formar parte del catálogo de promoción y distribución Quercus impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, se estrenará en la Seminci 2026 y también será exhibida en el Aguilar Film Festival del próximo año.

En cuanto a la programación de hoy, la jornada ha comenzado con un desayuno networking y continuará con una mesa redonda en la que se darán cita varias integrantes de CIMA Castilla y León, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales que en febrero de este mismo año constituyó su delegación territorial en la Comunidad.

También se proyectará una selección de cortometrajes protagonizados por Luis Zahera, una sesión con trabajos que analizan la Inteligencia Artificial como nueva herramienta de conocimiento, creación y comunicación no exenta de riesgos e incertidumbres y las dos últimas sesiones del Concurso de Cortometrajes de Castilla y León.