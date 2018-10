El fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, nuevo Premio Piedad Isla Juan Manuel Diaz Burgos / .JM Rodríguez Murciano de Cartagena, está especializado en fotografía documental y de viajes EL NORTE Palencia Miércoles, 24 octubre 2018, 17:26

La novena edición del Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla ya tiene un nombre y un protagonista, Juan Manuel Díaz Burgos, un murciano, nacido en Cartagena en noviembre de 1951, que cuenta con una larga y dilatada trayectoria profesional como fotógrafo documental y de viajes, centrándose en países de América Latina, principalmente en Cuba, República Dominicana y Perú.

El jurado calificador del Premio de Fotografía que convoca la Diputación Provincial palentina, se ha reunido este miércoles en el ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, tierra natal de Piedad Isla, para elegir el nombre del profesional de la fotografía, que en base a las propuestas recibidas, consiguiera, por sus méritos profesionales, alzarse con el galardón de esta edición. El galardón fue creado en 2009 como homenaje a la ilustre fotógrafa palentina con motivo del aniversario de su fallecimiento, el 6 de noviembre, y como muestra del cariño hacia su persona y de reconocimiento a su labor de cronista gráfica de la sociedad de su época, desde la Montaña Palentina.

El jurado ha considerado que sea otorgado el premio a Díez Burgos, un fotógrafo que cuenta con un amplio curriculum de exposiciones y una enorme cantidad de ensayos y trabajos de calidad que tiene en su haber tras más de veinte años de esfuerzo. Todos ellos ofrecen una visión muy particular de Latinoamérica, bien alejada de las imágenes que estamos acostumbrados a ver. Son fotografías extraordinarias de lo cotidiano, del día a día, de la vida, fotografías que siempre narran la historia de sus gentes, paisajes y culturas, y cuyos retratos son de una intensidad fuera de lo común.

Reunión del jurado del Premio Piedad Isla, este miércoles en Cervera de Pisuerga. / El Norte

Por ello merece este nombramiento como uno de los grandes entre los profesionales que ya lo consiguieron: Cristina García Rodero en 2010, Ramón Massats, en 2011, Bárbara Allende 'Ouka Lele' en 2012, Isabel Steva, 'Colita' en 2013, Chema Madoz en 2014, Marisa Flórez en 2015, Juan Manuel Castro Prieto en 2016 y Tino Soriano en 2017.

El premio se otorga como recompensa y reconocimiento profesional a la meritoria labor del galardonado, puesto de manifiesto a través de su trayectoria profesional, que permite dar realce a su obra y que se ha otorgado a una de las diversas candidaturas que fueron presentadas por instituciones públicas y privadas, asociaciones, etc., cuya actividad tiene que ver con la Fotografía y en general con las Bellas Artes y la Cultura, así como por los miembros del jurado en el transcurso de sus deliberaciones.

El jurado lo componían: Carmen Fernández, como presidenta por delegación de la titular de la Diputación, Ángeles Armisén; los premiados en 2015, 2016 y 2017, Juan Manuel Castro Prieto, Marisa Flórez y Tino Soriano, respectivamente; los diputados provinciales Gonzalo Pérez y Jesús Merino; un representante de la Fundación Piedad Isla, Maximiliano Barrios; un representante de la Federación de Profesionales de la Fotografía y la Imagen, Javier Marín; el jefe del servicio de Cultura, Rafael Martínez, y, como secretario, Juan José Villalba.

Juan Manuel Díez Burgos nace el 8 de noviembre de 1951 en la ciudad murciana de Cartagena. Los Reyes Magos de Oriente le traen su primera cámara, una Kodak Retínette cuando tiene ocho años, y con ella fotografía su entorno familiar. Tendrá que esperar hasta 1976 para tener su primera cámara reflex, una Canon FTb. Será a partir de aquí cuando empiece a explorar con libertad el mundo de la fotografía. En 1972 ingresa como profesor en la antigua escuela de Maestría de su ciudad. Aprueba por oposición unos pocos años después, e ingresa en el cuerpo de Profesores Técnicos de Enseñanzas Medias. El día 8 de Noviembre de 2011 se jubila voluntariamente. Su situación laboral le robaría tiempo por un lado, pero le permitirá una absoluta libertad para hacer de por vida, el tipo de fotografía que él desea.

Ha expuesto en más de ochenta ocasiones de manera individual y más de noventa veces de manera colectiva. Su obra se ha expuesto en Francia, Argentina, EEUU, Japón, Cuba, Alemania, o Republica Dominicana entre otros países. En museos y salas como el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, IVAM, Casa de América en Madrid, The Meadows Museum. Dallas. Texas. Gray Gallery. Greenville. North Carolina, La Fábrica. Madrid, Forum for Photography, Colonia. Alemania, Galería VHS. Stuttgart, Alemania, Casa de las Américas, o Museo de Bellas Artes de La Habana, etc.

Participa con su gran amigo Juan Manuel Castro Prieto en el positivado de la obra del fotógrafo peruano Martín Chambi, entre otros muchos proyectos realizados. Comisario de la exposición antológica 'Cuba 100 años de fotografía', al igual que de La Imagen Rescatada. 'Fotografía en la región de Murcia', el proyecto más ambicioso realizado en torno a la fotografía murciana. Saca a la luz y comisaría la obra de Klaus Schnitcher 'Conrado' en Republica Dominicana.

Su obra se publica en revistas y libros especializados de México, EE.UU., Francia, Alemania, Argentina, etc. Su trabajo se centra en países de América Latina, principalmente en Cuba, R. Dominicana y Perú. Premio Internacional de fotografía Olorum. La Habana Sus fotos se encuentra en múltiples colecciones nacionales e internacionales; IVAM, Museum Marugame Irai en Japón, Forum-Photographie en Colonia, Fundación Heide Santamaría en La Habana, etc. Imparte multitud de talleres en España, Republica Dominicana, México, Panamá y Cuba

Autor de varios libros de autor, 'Raíz de sueños', 'Historias de playa' y 'Malecón de La Habana', entre toros. En el año 2000 a iniciativa propia presenta las bases para la creación del Centro Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM), creándose en septiembre del 2001, y lo dirige hasta mediados de 2007.