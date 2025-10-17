El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tren que arrolló a un vehículo el año pasado en un paso a nivel sin barreras en Husillos. M. Brágimo-Ical

Palencia

Los forenses investigaron 100 muertes el pasado año, 67 de ellas mediante autopsia

La Memoria del Instituto de Medicina Legal recoge 43 decesos violentos, quince de ellos por suicidio

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:17

Los forenses palentinos intervinieron el pasado año en un total de 100 muertes, en 67 de ellas con autopsias y en las 33 restantes, informando  ... de muertes violentas (7) y naturales (26). Estos datos corresponden a la memoria anual del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Valladolid, Salamanca y Palencia, que presta cobertura en materia médico-forense a los partidos judiciales de las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia, con una población de 1.011.198 habitantes a fecha 1 de enero de 2024 según las cifras de población del padrón municipal.

