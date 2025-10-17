Los forenses investigaron 100 muertes el pasado año, 67 de ellas mediante autopsia

Los forenses palentinos intervinieron el pasado año en un total de 100 muertes, en 67 de ellas con autopsias y en las 33 restantes, informando ... de muertes violentas (7) y naturales (26). Estos datos corresponden a la memoria anual del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Valladolid, Salamanca y Palencia, que presta cobertura en materia médico-forense a los partidos judiciales de las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia, con una población de 1.011.198 habitantes a fecha 1 de enero de 2024 según las cifras de población del padrón municipal.

La Subdirección de Palencia del IMLCF, que cuenta con una plantilla de quince trabajadores (cuatro médicos forenses; tres psicólogos; un educador; dos miembros de personal laboral de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico; tres trabajadores sociales; un funcionario de tramitación procesal y administrativa y otro de auxilio judicial), distribuyó las 67 autopsias entre los partidos judiciales de Carrión de los Condes (9, seis hombres y tres mujeres), Cervera de Pisuerga (12, ocho hombres y cuatro mujeres) y Palencia (46, 34 hombres y doce mujeres).

Según la etiología médico-legal de ese total de muertes autopsiadas e informadas, 43 fueron violentas (32 hombres y once mujeres). Por suicidio fueron 15 de ellas (catorce hombres y una mujer); una, por homicidio (una mujer); 17, por accidente casual (9 hombres y 8 mujeres) y diez, por accidente de tráfico terrestre (9 hombres y una mujer). Las otras 57 fueron muertes naturales (42 hombres y 15 mujeres).

Centrándose en los suicidios, la memoria del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Palencia, Salamanca y Valladolid revela que cuatro de los 15 fueron por ahorcadura (cuatro hombres); tres, por arma de fuego (tres hombres); una, por intoxicación de medicamentos (una mujer); una, por atropello de tráfico (un hombre); una, por intoxicación de monóxido de carbono (un hombre); tres, por precipitación (tres hombres) y dos, por sumersión (dos hombres).

Por edad, uno de esos quince suicidios se produjo en la franja de 21 a 30 años (un hombre); uno, en la de 31 a 40 años (un hombre); uno, en la de 41 a 50 (un hombre); cinco, en la de 51 a 60 (cuatro hombres y una mujer); uno, en la de 61 a 70 (un hombre); tres, en la de 71 a 80 (tres hombres); uno, en la de 81 a 90 (un hombre) y dos, en la de 81 a 90 años (dos hombres). Por meses, tres de esos suicidios se produjeron en marzo; tres, en abril; dos, en febrero; dos, en junio; dos, en agosto, y uno, en enero, septiembre y diciembre.

En cuanto a la distribución de los homicidios por procedimientos y sexo, el único el año pasado se dio por arma blanca (mujer). Se trata del trágico suceso que tuvo lugar en torno a las 19:20 horas del 3 de septiembre en un domicilio ubicado en el número 46 de la avenida Primero de Junio de Venta de Baños, enfrente casi de la iglesia de Santa Rosa de Lima, después de que, tras una discusión entre miembros de una familia de etnia gitana, una mujer muriera por heridas de arma blanca.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León informó de que la alerta entró como un suicidio, si bien la Guardia Civil constató después que la fallecida, una mujer de 53 años, fue víctima de un apuñalamiento por parte de una hija suya, de 28 años en el momento de los hechos.

La memoria de la Subdirección de Palencia del IMLCF también establece una distribución de las muertes accidentales según las circunstancias, y así, alude a un total de 27 (18 hombres y nueve mujeres): una por accidente de montaña (un hombre); una, por accidente aéreo (una mujer); cuatro, por caída la mismo nivel (dos hombres y dos mujeres); cuatro, por otras caídas (un hombre y tres mujeres); una, por incendio (un hombre); dos, por mordedura de perro (un hombre y una mujer); una, por intoxicación medicamentosa (una mujer); dos, por reacción adversa a las drogas (dos hombres); una, por sumersión (un hombre) y diez, por tráficos (nueve hombres y una mujer).

Una de esas muertes accidentales se produjo en el siniestro aéreo ocurrido el 18 de septiembre en el término municipal de Abia de las Torres, cuando una avioneta TECNAM P2008 JC sufrió un impacto contra una tierra de labor junto al río Valdavia, a 600 metros al norte del municipio de Abia de las Torres, que se saldó con la muerte de Stella, una joven de 20 años y nacionalidad alemana que era alumna de la FlyBy Aviation Academy, con sede en la capital burgalesa, y con heridas graves para su instructor de vuelo, Ashif Uddin Forhad, de 28 años y de Bangladesh. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, en su informe provisional, sitúa en las 8:15 horas el momento del accidente, en el que, como consecuencia del violento impacto contra el suelo tras un descenso controlado desde 5000 pies de altitud y varios minutos de trayectoria cercana al suelo, la aeronave rebotó hacia arriba y volvió a caer de punta.

Otra de esas muertes accidentales el pasado año tuvo lugar el 25 de agosto, cuando un perro atacó en Barrios de la Vega a un hombre de 78 años, Justiniano Calvo, mientras se ejercitaba por un camino rural de esa pedanía de Villaluenga de la Vega, causándole la muerte. Fue una vecina que también sale habitualmente a caminar por las mañanas quien encontró, pasadas las 7:00 horas, a Justiniano Calvo, quien, cuando era asistido de las heridas, refirió que era un perro de grandes dimensiones el que le había mordido en el cuello. Fue trasladado al centro de salud de Saldaña y posteriormente se activó un helicóptero del Sacyl para su traslado a Valladolid, pero acabó falleciendo cuando estaba subido ya en él.

La Guardia Civil inició desde ese mismo día una compleja investigación con la finalidad de lograr identificar al animal causante de la agresión, esclarecer los hechos y evitar nuevos ataques. Para ello, se realizó un dispositivo enfocado en la localización de perros de características compatibles con las heridas sufridas por la víctima, para posteriormente identificarlos y poder obtener muestras de saliva y posibles restos de sangre, llegando a controlar más de 400 perros y 46 explotaciones ganaderas.

Las muestras fueron analizadas en el Departamento de Medio Ambiente del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, obteniéndose una coincidencia, lo que permitió identificar sin margen de error al animal causante del ataque. Se trataba de un pastor del Cáucaso cuyo propietario tiene una explotación ganadera en las proximidades de Barrios de la Vega y está siendo investigado por un homicidio imprudente.

Otras dos muertes accidentales en la provincia que registra la memoria de la Subdirección de Palencia del IMLCF correspondiente a 2024 están relacionadas con accidentes de tráfico. En concreto, la de un hombre de 37 años y nacionalidad portuguesa y otro, de 40 y origen indio, ocupantes del vehículo que el 26 de noviembre fue arrollado por el tren Alvia 04273 (Madrid-Santander) a la altura del kilómetro 304,180 de la vía férrea, en el cruce con el camino de Monzón a Husillos, en un paso a nivel sin barreras.

El trágico accidente tuvo lugar sobre las 9:55 horas, cuando el tren, que circulaba a una velocidad próxima a los 160 kilómetros por hora con 92 pasajeros a bordo, arrolló al vehículo, que no respetó la señal de stop en el paso a nivel sin barreras, y lo desplazó aplastado bajo la máquina durante cerca de un kilómetro, hasta lograr detener la marcha en otro paso a nivel construido a raíz de los trabajos de la línea de alta velocidad que se llevan a cabo en la zona para facilitar los movimientos de los operarios. Como consecuencia de la brutal colisión, los dos ocupantes del coche, dos trabajadores de una empresa subcontratada por Sacyr para las obras del Ave, fallecieron en el acto. Uno de ellos salió despedido tras el impacto y su cuerpo fue hallado en el margen derecho de las vías del tren, mientras que el cadáver del otro tuvo que ser excarcelado del propio vehículo por los bomberos de la Diputación de Palencia.

En cuanto a las muertes naturales autopsiadas, la cifra se elevó a 31 (21 hombres y diez mujeres) y las causas fueron: una, por arterioesclerosis cerebral (una mujer); dos, por cardiopatía isquémica (dos hombres); dos, por cirrosis hepática (dos hombres); una, por derrame pleural (un hombre); una, por diabetes mellitus (un hombre); dos, por disección de la aorta (un hombre y una mujer); una, por enfermedad cardiovascular arterioesclerótica (un hombre); una, por enfermedad isquémica del corazón (un hombre); dos, por hipertensión arterial (un hombre y una mujer); siete, por infarto de miocardio agudo (seis hombres y una mujer); tres, por insuficiencia cardiaca (dos hombres y una mujer); una, por tromboembolismo pulmonar (una mujer); dos, por miocardiopatía hipertrófica (un hombre y una mujer); una, por shock séptico (un hombre); tres, por tumores abdomino/pélvicos (tres mujeres) y una, por valvulopatía mitral-aórtica (un hombre).