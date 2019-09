Paco Ureña recibe el alta hospitalaria tres días después de su aparatosa cogida en Palencia Ureña es prendido por el segundo de la tarde de la primera de abono de la feria de Palencia. / Antonio Quintero/ Choperatorostv El torero murciano se recupera ya en su casa de Madrid de la cornada de 25 centímetros y dos trayectorias que sufrió en la primera de abono de Palencia EL NORTE Palencia Lunes, 2 septiembre 2019, 16:58

Paco Ureña ha recibido hoy el alta hospitalaria y ha abandonado el Complejo Hospitalario de Palencia, tal y como ha adelantado el portal taurino Aplausos. El torero, que recibió una cornada de 25 centímetros y dos trayectorias el pasado 30 de agosto ha salido del Hospital Río Carrión y espera ser revisado hoy mismo por los doctores que le atienden en la capital madrileña. «Paco está bien, animado y sin fiebre. Su evolución está siendo buena y, al menos de momento, no han surgido complicaciones de ningún tipo», explica Juan Diego, apoderado del torero murciano al citado medio especializado.

«Tiene los dolores lógicos, pero está en condiciones de poder viajar. Hasta ahora los dolores se los han controlado perfectamente con la medicación intravenosa. Ayer ya se levantó e incluso caminó un poquito. Todo marcha razonablemente bien, y digo razonablemente bien porque no debemos olvidar que la cornada ha sido fuerte», comenta Juan Diego, quien no quiere aventurar posibles plazos de recuperación: «Hasta que no le vean su médico y su fisioterapeuta en Madrid no pensaremos en ello. No obstante, la gente ya sabe cómo es Ureña: reaparecerá lo antes que pueda pero siempre y cuando se sienta al 100%», incidió el apoderado a Aplausos.