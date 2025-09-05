Melody brilla en el Salón como una auténtica 'diva'

«Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas». Con la canción de 'Esa Diva', Melody plasmaba su ... resurgir artístico y su regreso a la actualidad tras ser elegida como candidata para representar a España en Eurovisión. Ahora, tras su paso por Basilea, se encuentra girando por todo el país recalando este jueves en Palencia en una cita que congregó a una importante legión de fans.

A los pocos minutos de comenzar su actuación, pasadas las once y media, un Paseo del Salón desbordado se transformó en un gran escenario en el que el público pudo vibrar con la artista. Melody, como un auténtico torbellino, causó furor desde la primera nota. Entre el gentío, palentinos de todas las generaciones que no se quisieron perder su vuelta convertida en todo un fenómeno de masas tras su paso por el concurso europeo.

La gira 'Esa Diva Tour 2025' con la que llegaba a la ciudad no es solo un recorrido musical, sino también la forma que tiene Melody de devolver el cariño que le ha brindado sus seguidores desde que saltó a la fama con apenas diez años de mano de 'El baile del gorila'.

La niña hecha mujer, tras dos décadas de carrera, no teme reinventarse sin perder el arte que siempre le ha caracterizado haciendo de ella una de las figuras más queridas del panorama musical.

«¡Buenas noches, Palencia! Para mí es un auténtico honor estar hoy aquí. Teníamos muchas ganas y estamos felices de compartir esta noche con vosotros. Hemos llegado de México a las 5 de la mañana y aquí estamos. Quiero hacer hincapié en que esta noche hay muchos niños y quiero escuchar un grito fuerte de todos. Que sepáis que os quiero un montón. Gracias por estar aquí, mi misión esta noche es que nos vayamos de aquí con una sonrisa de oreja a oreja», expresó a los pocos minutos.

La potencia vocal y la seguridad escénica de Melody fueron los grandes protagonistas de la noche. Entre coreografías, luces y la complicidad con sus músicos, especialmente con su padre, con quien vive un momento muy especial sobre el escenario, la cantante mostró la madurez artística alcanzada tras años de trabajo. Un espectáculo en el que la joven cambia de 'look' en varias ocasiones transformando cada puesta en escena en un verdadero show.

Un concierto único que supone un viaje por el tiempo ya que además de para su archiconocido 'El baile del gorila' también hubo hueco para otros temas pasados como 'Te digo adiós' o del presente como 'El apagón', uno de sus singles más recientes y con el que Melody se quiere reivindicar como una de las grandes referencias del panorama musical más allá de la canción que le ha catapultado a la fama de nuevo.

Melody encarnó a la perfección lo que canta: «una diva no pisa a nadie para brillar». Ante un Paseo del Salón totalmente entregado, dejó de manifiesto por qué sigue siendo una de las grandes figuras de la música popular española. La ciudad se rindió a esa diva. Y esa diva se llama Melody.