Melody, durante su actuación en el Salón. Marta Moras

Melody brilla en el Salón como una auténtica 'diva'

La representante en Eurovisión desplegó anoche su fuerza escénica como uno de los principales reclamos de estas fiestas

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:11

«Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas». Con la canción de 'Esa Diva', Melody plasmaba su ... resurgir artístico y su regreso a la actualidad tras ser elegida como candidata para representar a España en Eurovisión. Ahora, tras su paso por Basilea, se encuentra girando por todo el país recalando este jueves en Palencia en una cita que congregó a una importante legión de fans.

