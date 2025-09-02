El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Antonio Rey. El Norte

Antonio Rey | Guitarrista flamenco

«Intento ser fiel a mí mismo y ser flamenco, porque una cosa es fusión y otra confusión»

Ganador de algunos de los más prestigiosos premios nacionales e internacionales, este flamenco «de esta época» llega al Ortega

Jose Rojo

Jose Rojo

Palencia

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:27

Dos Grammy Latino al mejor álbum flamenco por 'Flamenco sin fronteras' (2020) e 'Historias de un flamenco' (2024) avalan la técnica, pulsación, seguridad y precisión ... del toque de guitarra del gaditano Antonio Rey (Jerez de la Frontera, 44 años), un instrumentista y compositor que pisará por primera vez las tablas del Teatro Ortega de Palencia el 3 de septiembre (20:30 horas). Un concierto en el que este referente del flamenco actual, un virtuoso guitarrista que se ha ganado el respeto y la admiración del público y de la profesión, estará acompañado por Manuel Heredia (segundo guitarra) y Ané Carrasco (percusión).

