Dos Grammy Latino al mejor álbum flamenco por 'Flamenco sin fronteras' (2020) e 'Historias de un flamenco' (2024) avalan la técnica, pulsación, seguridad y precisión ... del toque de guitarra del gaditano Antonio Rey (Jerez de la Frontera, 44 años), un instrumentista y compositor que pisará por primera vez las tablas del Teatro Ortega de Palencia el 3 de septiembre (20:30 horas). Un concierto en el que este referente del flamenco actual, un virtuoso guitarrista que se ha ganado el respeto y la admiración del público y de la profesión, estará acompañado por Manuel Heredia (segundo guitarra) y Ané Carrasco (percusión).

–Aterriza, por primera vez, en Palencia para presentar su último disco: 'Historias de un flamenco'…

–Así es. Tuve el honor de ganar el año pasado el Grammy Latino por este álbum, que presentaré, por primera vez, en Palencia en formato de trío, ya que me acompañan Manuel Heredia como segundo guitarra y Ané Carrasco, hijo del cantaor Diego Carrasco, en la percusión. Tengo unas ganas enormes de que Palencia me quiera. Voy a presentar mi último trabajo y, también, el anterior. No será un concierto de guitarra, sino que va mucho más allá. Somos un trío que no dejará al público con ganas de escuchar más porque va a disfrutar muchísimo.

–¿Tiene mucho que contar de su camino artístico?

–Musicalmente, tengo muchas cosas que contar y esto no se termina, que es lo bueno. La música es una competición y todas las historias que te van sucediendo las vas contando a través de la música. Una de esas historias es que con diez años acompañaba a mi padre a los tablaos de Méjico; mi familia trabajaba en este arte, pero no era conocida. Los flamencos tenemos más vidas que los gatos porque empezamos desde muy pequeñitos en este arte.

–Ese trabajo captura la esencia de la tradición flamenca y, al mismo tiempo. se adentra en nuevos paisajes sonoros.

–Los flamencos tenemos inquietudes por otras músicas y compartimos con otros músicos ese interés. Me gusta mucho la música, en general, no sólo el flamenco.

–Ese álbum, como bien dice, le reportó su segundo Grammy Latino a la mejor producción flamenca.

–Sí, el primer Grammy me lo dieron por 'Flamenco sin fronteras' y el segundo, por este último trabajo. Ambos premios son un regalo de la vida y te ayudan a creer en ti y a tirar con más fuerza para adelante.

–De esos dos galardones, junto a otros relevantes premios que ha logrado a nivel nacional, no pueden presumir muchos de sus colegas de profesión.

–Pues no lo sé. Yo me presenté a concursos de guitarra porque no provengo de una dinastía artística, sino de una familia muy humilde que no era conocida. Y la verdad es que he ganado muchos concursos: Bordón Minero, La Unión y el de Jerez, Córdoba, Murcia, Sevilla, L´Hospitalet de Llobregat… Esos premios me ayudaron a darme a conocer y a agarrar dinero para poder pagarme mis propios discos.

–¿Cuesta sudor y lágrimas colocarse en el olimpo de la guitarra flamenca?

–Bueno, no sé si estoy tan arriba… Lo que sí te puedo decir es que he sudado mucho y sigo haciéndolo. Nuestro querido Paco de Lucía­, con quien tuve la suerte de compartir escenario, nos puso un nivel inalcanzable. Él es el espejo donde todos los guitarristas nos miramos. A mí me costó mucho sobrevivir exclusivamente de la guitarra flamenca. Fui acompañante de buenos bailaores y grandes cantaores: Farruquito, Manuela Carrasco, Antonio Canales, Niña Pastori, La Tana, Parrita… He tenido muy buenos compañeros, pero yo quería salir solo al ruedo, y me costó despuntar. En mi caso, tengo que ser intérprete, compositor, arreglista, productor…

–En su gremio, ¿hay más compañerismo que rivalidad?

–Hay compañerismo y, también, rivalidad, como en todas las profesiones. Aunque se diga que hay música para compartir, también la hay para competir y, en primer lugar, competir contigo mismo para creer en ti. Hay compañeros que son un amor y otros que no lo son; yo siempre intento compartir y alegrarme del bien de los demás.

–¿Cómo lleva ser 'tocaor' y, también, compositor y productor?

–He sacado a la luz seis discos y un DVD en directo desde el Palau de la Música. Me dejo la piel y la vida en todos mis trabajos. Es difícil componer y, luego, arreglar, tocar y producir los temas. Además, llevo quince años haciendo giras mundiales como solista, aunque siempre me acompaña mi grupo. Es un sueño haber podido actuar en los grandes teatros de un gran número de ciudades de Estados Unidos, Argentina o Méjico. Este año iré a Dubái a presentar mi música y, también, recalaré en el Liceo de Barcelona.

–¿El guitarrista flamenco siente la obligación de exportar su arte al mundo entero?

–El flamenco no tiene obligación de nada, es un género más que pertenece a la madre música, aunque yo, francamente, siento que mi obligación es demostrarle al mundo por qué he venido a este mundo.

–¿Qué caracteriza a su toque de guitarra?

–Me cuesta mucho trabajo hablar de mí… Quizás, abro ventanas a otro color de música. Trato de ser fiel a mí mismo y, por supuesto, ser flamenco, aunque toque otros estilos, porque una cosa es fusión y otra, confusión. Yo intento respetar todo lo que ha venido de atrás, pero, también, ser yo mismo y diferente porque vengo de otra época.

–¿Qué espera de la acogida de los palentinos?

–Me consta que en Palencia hay mucha afición al flamenco. Voy con toda la fuerza y con todas las ganas del mundo. Además, sé que vamos en plenas fiestas de la ciudad. Espero que el público disfrute con mi música.